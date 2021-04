ERT et Bioclinica finalisent leur fusion, créant le chef de file mondial de la technologie des paramètres d'essais cliniques

PHILADELPHIE, 28 avril 2021 /CNW/ - ERT, chef de file mondial des solutions de données en matière de critères cliniques, a annoncé aujourd'hui la conclusion de sa fusion avec Bioclinica, un acteur technologique et scientifique de premier ordre dans le domaine de l'imagerie clinique. Cette combinaison crée le chef de file mondial de la technologie des paramètres d'essais cliniques et le principal partenaire des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, en fournissant la technologie, l'expertise scientifique et thérapeutique et l'innovation numérique les meilleures du secteur, avec un soin constant du service à la clientèle.

La transaction combine l'expertise de Bioclinica dans les domaines de l'imagerie, des logiciels cliniques et des solutions de sécurité des médicaments avec l'expertise d'ERT dans les domaines de l'évaluation électronique des critères cliniques, de l'innocuité cardiaque, des examens respiratoires et des dispositifs portables. Grâce à cette collaboration, ERT renforce le portefeuille de collecte de paramètres le plus complet et le plus robuste de l'industrie grâce à des solutions intégrées et numériques de plus grande envergure pour les paramètres essentiels, dont l'imagerie, l'étude des fonctions respiratoires et cardiaques, l'évaluation électronique des critères cliniques avec des appareils connectés, ainsi que les mouvements de précision.

Ensemble, les deux entreprises se sont engagées à accélérer les investissements à la pointe du marché dans la recherche et le développement, afin d'intégrer davantage la technologie des paramètres et de donner accès à une équipe plus vaste de chefs de file de l'industrie médicale et scientifique. Cette approche intégrée améliorera l'expérience d'essais cliniques pour les établissements, les clients et les patients.

« Nous sommes ravis d'accueillir Bioclinica et nous nous réjouissons à l'idée d'obtenir encore plus de succès en matière d'essais cliniques pour nos clients grâce à nos offres intégrées élargies et à notre feuille de route en matière d'innovation », a déclaré Joe Eazor, président et chef de la direction d'ERT. « Ensemble, alors que nous planifions notre avenir prometteur, nos principales priorités sont de veiller à ce que nos services actuels se poursuivent sans interruption ni changement, et d'écouter attentivement nos clients pour mieux répondre à leurs besoins.

« Notre nouvelle entreprise combinée donne suite à notre engagement d'accélérer l'innovation dans l'environnement d'essais cliniques complexe et en évolution rapide d'aujourd'hui. Cela nous permettra d'être des partenaires plus compétents pour nos clients et, plus important encore, d'améliorer notre capacité à aider à améliorer la santé et à sauver des vies. »

Joe Eazor est le chef de la direction de l'entreprise fusionnée, et l'équipe de direction sera composée de cadres d'ERT et de Bioclinica.

Pour en savoir plus sur l'intégration d'ERT et de Bioclinica, visitez la page Web dédiée à la fusion (en anglais).

À propos d'ERT

ERT (eResearch Technology) est une entreprise mondiale de données et de technologies minimisant l'incertitude et les risques dans les essais cliniques afin que ses clients puissent aller de l'avant en toute confiance. Avec près de 50 ans d'expérience clinique et thérapeutique, ERT maintient un équilibre entre la connaissance de ce qui fonctionne et une vision de l'avenir, afin de s'adapter sans compromettre ses normes.

Alimentées par la plateforme technologique EXPERT® de l'entreprise, les solutions d'ERT améliorent la surveillance des essais, permettent l'optimisation du site, augmentent l'engagement des patients et mesurent l'efficacité des nouveaux traitements cliniques tout en assurant la sécurité des patients. En 2019, 75 % de toutes les approbations de médicaments du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques provenaient d'études appuyées par ERT. Les sociétés pharmaceutiques, les fournisseurs de biotechnologies et les sociétés de recherche contractuelle se sont appuyés sur des solutions d'ERT dans le cadre de 16 000 études, couvrant plus de cinq millions de patients à ce jour. En identifiant les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes, ERT permet aux clients d'apporter des traitements cliniques aux patients rapidement et en toute confiance.

Pour en savoir plus, visitez le site ert.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

