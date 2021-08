Erratum concernant l'annonce des résultats de vote de l'assemblée générale annuelle virtuelle de Champion Iron

MONTRÉAL, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (« Champion » ou la « Société ») indique qu'une erreur s'est glissée dans la version française de son communiqué de presse du 25 août 2021 annonçant les résultats de vote lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« Assemblée ») de la Société en ce qui a trait aux résultats de vote qui auraient dû se lire comme suit :

Lors de l'Assemblée, laquelle a eu lieu en format virtuel le mercredi 25 août 2021 à 18 h 00 HAE (heure de Montréal) / le jeudi 26 août 2021 à 8 h 00 HNEA (heure de Sydney), les résolutions suivantes ont été adoptées par la majorité requise lors d'un vote par scrutin comme suit :

Résolution Votes

En faveur Votes

Contre Abstentions/Exclusions 1. Approbation du

rapport de rémunération 242 653 843

(77.892 %) 68 871 659

(22.108 %) 52 979 746 (1) 2. Nomination de

l'administrateur -

Michael O'Keeffe 353 412 944

(97.097 %) 10 567 504

(2.903 %) 524 800 (2) 3. Nomination de

l'administrateur - Gary

Lawler 356 573 171

(97.993 %) 7 304 277

(2.007 %) 627 800 (2) 4. Nomination de

l'administrateur -

Andrew Love 360 304 106

(99.018 %) 3 573 342

(0.982 %) 627 800 (2) 5. Nomination de

l'administratrice -

Michelle Cormier 348 329 329

(95.700 %) 15 651 217

(4.300 %) 524 702 (2) 6. Nomination de

l'administrateur -

Wayne Wouters 363 364 700

(99.859 %) 512 748

(0.141 %) 627 800 (2) 7. Nomination de

l'administrateur -

Jyothish George 362 404 412

(99.569 %) 1 570 136

(0.431 %) 530 700 (2) 8. Nomination de

l'administrateur -

David Cataford 362 028 134

(99.465 %) 1 946 414

(0.535 %) 530 700 (2) 9. Nomination de

l'administratrice -

Louise Grondin 362 391 754

(99.568 %) 1 573 606

(0.432 %) 539 888 (2) 10. Approbation d'une

augmentation du montant

global maximum de la

rémunération des

administrateurs non

membres de la direction 313 235 110

(99.238 %) 2 403 602

(0.762 %) 48 866 536 (3) 11. Nouvelle

approbation du plan

incitatif à usage

multiple 226 139 368

(72.318 %) 86 564 094

(27.682 %) 51 801 786 (4) 12. Approbation de la

modification des

options détenues par

David Cataford 308 233 401

(99.690 %) 959 633

(0.310 %) 50 962 552 (5)





Notes : (1) Représente des droits de vote détenus directement ou indirectement par des membres du conseil d'administration de Champion (y compris leurs parties étroitement liées) et des principaux dirigeants de Champion (y compris leurs parties étroitement liées), que ce soit en leur nom propre ou en tant que fondés de pouvoir, et les votes exercés par le président sur la base d'une procuration non dirigée (lorsque la procuration ne donnait pas expressément au président le pouvoir de le faire), qui ont tous été exclus du vote, ainsi que 603 569 actions ordinaires qui ont fait l'objet d'une abstention.



(2) Représente des actions ordinaires qui ont fait l'objet d'une abstention.

(3) Représente des droits de vote détenus directement ou indirectement par : les membres du conseil d'administration de Champion et les personnes avec qui ils ont des liens et les principaux dirigeants de Champion, que ce soit en leur nom propre ou en tant que fondés de pouvoir, et les votes exercés par le président sur la base d'une procuration non dirigée (lorsque la procuration ne donnait pas expressément au président le pouvoir de le faire), qui ont tous été exclus du vote, ainsi que 604 874 actions ordinaires qui ont fait l'objet d'une abstention.

(4) Représente des droits de vote détenus directement ou indirectement par : les membres du conseil d'administration de Champion et les personnes avec qui ils ont des liens, et les principaux dirigeants de Champion et les personnes avec qui ils ont des liens, que ce soit en leur nom propre ou en tant que fondés de pouvoir, et les votes exercés par le président sur la base d'une procuration non dirigée (lorsque la procuration ne donnait pas expressément au président le pouvoir de le faire), qui ont tous été exclus du vote, ainsi que 46 023 529 actions ordinaires qui ont fait l'objet d'une abstention.

(5) Représente des droits de vote détenus directement ou indirectement par M. Cataford et les personnes avec qui il a des liens, les autres principaux dirigeants de Champion, que ce soit en leur nom propre ou en tant que fondés de pouvoir, et les votes exercés par le président sur la base d'une procuration non dirigée (lorsque la procuration ne donnait pas expressément au président le pouvoir de le faire), qui ont tous été exclus du vote, ainsi que 45 767 729 Actions ordinaires qui ont fait l'objet d'une abstention.

Lors de l'assemblée, le nombre total d'actions ordinaires représentées en personne ou par procuration était de 364 505 248, ce qui correspond à environ 71.977 % des actions ordinaires émises et en circulation.

Pour plus de détails, veuillez consulter les documents de la Société déposés sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de Champion Iron Limited

Champion Iron Limited, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert, où l'extraction se fait à l'aide de pelles et de camions, avec un concentrateur d'où le concentré de minerai de fer est expédié par rail, initialement sur le chemin de fer du Lac Bloom, jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec. La phase I de l'usine du Lac Bloom a une capacité nominale de 7,4 Mtpa et produit du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants, qui a su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. En plus du projet de la phase II d'expansion partiellement complété au Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer de Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom. La Société vend son concentré de minerai de fer partout dans le monde à ses clients en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada.

