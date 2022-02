MONTRÉAL, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (OTCQX: CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») indique qu'une erreur a été commise dans le communiqué de presse du 14 février 2022 concernant la date de la participation de la société à la conférence du VirtualInvestorConferences.com. En conséquence, la société fera une présentation en direct dans le cadre du VirtualInvestorConferences.com le jeudi 17 février 2022 à 16 h 00 (heure de Montréal) / vendredi 18 février 2022 à 8 h 00 (heure de Sydney) (l'« événement »). Champion invite toutes les parties prenantes, investisseurs et autres parties intéressées à s'inscrire pour assister à l'événement.

La présentation sera faite par David Cataford, chef de la direction de Champion, et Michael Marcotte, vice-président sénior au développement corporatif et aux marchés des capitaux. L'événement sera présenté en anglais et une séance de questions/réponses aura lieu à la fin de la présentation. L'inscription à l'événement pourrait être limitée et les parties intéressées à participer devront s'inscrire en utilisant le lien ci-dessous. La présentation aux investisseurs qui sera utilisée lors de l'événement, ainsi que l'accès à la retransmission, seront disponibles sur le site Web de Champion à l'adresse : www.championiron.com.

Pour s'inscrire à l'évenement, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

Il est recommandé de s'inscrire à l'avance et de procéder à la vérification du système en ligne pour accélérer la participation et recevoir les mises à jour de l'événement.

https://www.virtualinvestorconferences.com/events/event-details/metals-mining-virtual-investor-conference-2

À propos de Champion Iron Limited

Champion Iron Limited, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert, avec un concentrateur qui utilise comme source d'énergie principale l'hydroélectricité renouvelable. La phase I de l'usine du Lac Bloom a une capacité nominale de 7,4 Mtpa et produit du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et a prouvé sa capacité à produire du concentré à 67,5 % Fe convenant à la réduction directe, qui se mérite une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et vend son concentré de minerai de fer à ses clients partout dans le monde, notamment en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus de la construction en cours visant à mener à terme le projet de la phase II du Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer Consolidated Fire Lake North, situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom.

À propos de Virtual Investor Conferences®

Virtual Investor Conferences (VIC) est la principale série de conférences exclusives destinées aux investisseurs qui offre un forum interactif aux sociétés cotées en bourse leur permettant de se présenter directement aux investisseurs. Fournissant une solution d'engagement des investisseurs en temps réel, VIC est spécialement conçu pour offrir aux entreprises un accès plus efficace aux investisseurs. Reproduisant les éléments d'une conférence d'investisseurs sur place, VIC offre aux entreprises des capacités accrues pour entrer en contact avec les investisseurs, planifier des rencontres individuelles ciblées et améliorer leurs présentations avec du contenu vidéo dynamique. Accélérant le prochain niveau d'engagement des investisseurs, Virtual Investor Conferences fournit des communications de pointe aux investisseurs à un réseau mondial d'investisseurs particuliers et institutionnels.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Renseignements: Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Champion Iron Limited, Michael Marcotte, CFA, Vice-président sénior au développement corporatif et aux marchés des capitaux, 514-316-4858, poste 128, [email protected]; Virtual Investor Conferences, John M. Viglotti, SVP Corporate Services, Accès aux investisseurs, OTC Markets Group, (212) 220-2221, [email protected]