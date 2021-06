Érosion côtière et inondations - Trois contrats de recherche attribués à l'Université du Québec à Rimouski

QUÉBEC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annonce l'octroi de trois contrats de recherche à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), d'une valeur de 926 777 $, afin de se doter d'outils de modélisation et de suivi concernant l'érosion côtière dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. L'un des contrats prévoit le déploiement d'un atlas géomatique sur les risques liés aux inondations au Québec.

De cette enveloppe globale, une somme de 459 029 $ est consentie à l'UQAR pour mener à bien le Programme de suivi environnemental de recharges de plages réalisées dans l'estuaire et le golfe du Saint‑Laurent. À cela s'ajoute un montant de 278 000 $ pour l'entente intitulée Évaluation préliminaire du risque lié aux inondations - phase 3 : déploiement d'un atlas géomatique au Québec. Finalement, 189 748 $ sont accordés à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER), pour effectuer la Modélisation numérique de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent dans une perspective de changements climatiques : océan, glaces, surcotes et vagues - phase 2.

Citations :

« Nous avons le privilège au Québec de pouvoir compter sur l'expertise de chercheurs locaux qui conçoivent des outils performants dans divers champs de la sécurité civile. Grâce à leurs recherches toujours plus poussées, nous évaluons de mieux en mieux les risques associés aux aléas naturels et les conséquences possibles pour nos communautés. Ce savoir guide nos actions pour assurer la protection de nos citoyens habitant à l'intérieur des zones jugées à risque. Votre gouvernement maintient son engagement envers l'ensemble de notre population : veiller à sa sécurité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les établissements universitaires, dont l'UQAR, sont des partenaires de premier plan de notre gouvernement pour enrichir constamment nos connaissances et nos compétences. Cette annonce démontre bien qu'en plus de son mandat de formation, le réseau universitaire joue le rôle de carrefour où se concentrent talents, idées et innovation. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« En tant que ministre responsable de la région du Bas‑Saint‑Laurent, je suis fière que des recherches effectuées par l'UQAR et l'ISMER permettent de mieux comprendre comment nous pouvons prévenir les conséquences liées à l'érosion côtière et aux zones inondables. Ce sont des sujets préoccupants pour les citoyens et le gouvernement. De plus, la protection de notre littoral et de nos milieux naturels s'inscrit parfaitement dans la vision de développement touristique responsable et durable portée par notre gouvernement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la région du Bas‑Saint‑Laurent

« L'octroi de ces contrats de recherche constitue une belle reconnaissance de l'expertise de l'UQAR et de l'ISMER. Les connaissances et les résultats qui émaneront de ces travaux de recherche permettront au gouvernement d'avoir un nouvel éclairage pour alimenter sa prise de décisions et ainsi faire face à ces enjeux de sécurité civile qui touchent plusieurs régions du Québec. »

François Deschênes, recteur de l'UQAR

Faits saillants :

Le financement de ces trois contrats de recherche est prévu à l'intérieur des budgets du Cadre pour la prévention de sinistres 2013-2022. Celui-ci permet des investissements en appréciation et en traitement des risques liés à de nombreux aléas tels que l'érosion et la submersion côtières, les inondations, les glissements de terrain et les tremblements de terre.

Le premier contrat réalisé par l'ISMER se déroule sous la direction des professeurs‑chercheurs Dany Dumont et Pascal Bernatchez , qui entendent ainsi développer un outil capable de simuler les interactions océan‑glace et mer‑vagues‑niveaux d'eau de l'estuaire et du golfe du Saint‑Laurent. La recherche prend en compte la perspective de changements climatiques nécessaire aux diverses analyses pour établir le niveau de risque lié aux aléas côtiers et pour concevoir des ouvrages de protection efficaces.

et , qui entendent ainsi développer un outil capable de simuler les interactions océan‑glace et mer‑vagues‑niveaux d'eau de l'estuaire et du golfe du Saint‑Laurent. La recherche prend en compte la perspective de changements climatiques nécessaire aux diverses analyses pour établir le niveau de risque lié aux aléas côtiers et pour concevoir des ouvrages de protection efficaces. L'ISMER est le plus important institut de recherche universitaire francophone en sciences de la mer au Canada . Rattaché à l'UQAR, l'ISMER regroupe une communauté d'experts en biologie, en chimie, en physique et en géologie. Ils s'intéressent notamment au fonctionnement des écosystèmes marins au regard des changements climatiques, aux impacts de l'activité humaine sur les écosystèmes, à la valorisation des bioressources marines, à la géologie marine et aux risques naturels.

. Rattaché à l'UQAR, l'ISMER regroupe une communauté d'experts en biologie, en chimie, en physique et en géologie. Ils s'intéressent notamment au fonctionnement des écosystèmes marins au regard des changements climatiques, aux impacts de l'activité humaine sur les écosystèmes, à la valorisation des bioressources marines, à la géologie marine et aux risques naturels. Le second contrat en lien avec l'érosion côtière permettra de documenter le comportement et l'évolution des recharges de plages. Outre la contribution de M. Bernatchez, le professeur David Didier , de l'UQAR, y est également associé. L'entente prévoit aussi la création d'un comité de coordination scientifique composé de représentants de divers ministères et de l'UQAR.

, de l'UQAR, y est également associé. L'entente prévoit aussi la création d'un comité de coordination scientifique composé de représentants de divers ministères et de l'UQAR. Le contrat portant sur l'évaluation des risques liés aux inondations s'effectue quant à lui sous la responsabilité scientifique du professeur‑chercheur Thomas Buffin‑Bélanger et prévoit également le développement d'outils de consultation, d'analyse ainsi que de formation à l'intention des utilisateurs.

Lien connexe :

Consultez le Cadre pour la prévention de sinistres 2013-2022.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source, Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information, Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]