PORTLAND, Oregon, 5 septembre 2020 /CNW/ - Erickson Inc. et Bell Textron Inc. ont annoncé la signature d'ententes devant amorcer le transfert à Erickson Incorporated des certificats de type moteur des hélicoptères modèle 214 ST et B/B1. Le transfert sera exécuté par intermédiaire de la FAA et devrait se terminer vers la fin de l'année.

Ces ententes remplacent l'accord de licence et de soutien produit que les deux sociétés ont signé en 2015. Étant l'un des principaux exploitants du modèle 214ST, Erickson est en voie de franchir l'étape suivante, soit la prise en charge du perfectionnement des performances et de la durabilité opérationnelle de la plateforme 214, comme il l'a fait pour les plateformes S-64 acquises en 1992. Erickson travaillera avec Bell pour assurer le transfert des principales capacités (fonctions et processus) restantes afin de permettre la prise en charge complète des certificats de type moteur.

« La plateforme 214 est une excellente plateforme utilitaire à voilure tournante. Nous sommes enthousiastes à la perspective de mettre en application à la fois notre esprit novateur et notre expérience opérationnelle de sorte à tracer un avenir pour l'aéronef comme nous l'avons fait pour l'hélicoptère S-64 Air Crane® au cours des 30 dernières années. Les modèles 214 constituent un bel ajout appréciable à la gamme d'aéronefs Erickson. » - Doug Kitani, chef de la direction

À PROPOS D'ERICKSON

Erickson, important fournisseur mondial de services aéronautiques, se spécialise dans les prestations associant la défense et la sécurité nationale, ainsi que les services de fabrication, MRO (maintenance, réparation et révision) et civils. Parmi les services manufacturiers et MRO d'Erickson figurent la construction de l'hélicoptère S-64 Aircrane®, en tant qu'équipementier d'origine (OEM), ainsi que la fabrication de pièces aéronautiques essentielles aux OEM de l'aérospatiale. Ses services aériens commerciaux consistent notamment à exploiter 20 hélicoptères S-64 Aircrane® d'Erickson, en tant que propriétaire et exploitant, servant à la lutte contre les incendies, à la construction de lignes électriques, à la récolte du bois, à des travaux CVC et au transport lourd spécialisé dans les secteurs du gaz et du pétrole. Erickson, fondée en 1971 et établie à Portland, dans l'Oregon (États-Unis), exerce ses activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans la région Asie-Pacifique et en Australie.

À PROPOS DE BELL TEXTRON INC.

Penser encore plus loin, au-delà des possibilités offertes, est notre métier. Depuis plus de 80 ans, nous réimaginons sans cesse l'expérience du vol et là où elle peut nous mener.

Cet élan d'imagination fait de nous des pionniers, à juste titre, en étant les premiers à franchir le mur du son et à homologuer un hélicoptère commercial. Nous faisions partie de la première mission lunaire de la NASA et avons mis sur le marché des systèmes tilt-rotor avancés. Aujourd'hui, nous définissons l'avenir de la mobilité à la demande.

Établis à Fort Worth, au Texas, en tant que filiale à part entière de Textron Inc., nous avons également à notre actif des implantations stratégiques dans le monde entier et cultivons comme une passion, près d'un quart de notre personnel étant sorti des rangs de l'armée, le soutien à nos troupes dans l'exécution de leurs missions.

Par-dessus tout, nos innovations de rupture sont porteuses d'expériences exceptionnelles pour nos clients, ces innovations étant fournies de manière efficace et fiable, la sécurité étant toujours au premier plan.

