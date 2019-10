Eric Lindstrom, scientifique de la NASA, se joindra à Saildrone pour superviser la flotte mondiale d'observation de l'océan

« Eric Lindstrom a consacré toute sa carrière au développement et à la quantification des technologies d'observation de l'océan. Personne sur cette planète n'est mieux qualifié pour diriger le nouveau réseau d'observation de l'océan Saildrone, et nous sommes ravis d'enrichir notre équipe de son expérience et de sa perspective », a déclaré Richard Jenkins, chef de la direction de Saildrone.

En tant que scientifique en chef, M. Lindstrom chapeautera les efforts scientifiques de Saildrone, notamment la conception du système d'observation, le choix des instruments, la qualité des données et la validation des capteurs. Saildrone entend déployer 50 autres véhicules Saildrone en 2020, dans le cadre d'un effort de recherche concerté visant à quantifier et à comprendre certains parmi les plus grands défis auxquels sont confrontés nos océans et, finalement, notre planète.

Eric Lindstrom l'explique : « Nos vastes océans jouent un rôle décisif dans la régulation du climat et, à ce titre, contribuent à ouvrir des voies pour le commerce mondial, de quoi constituer aussi une source majeure de protéines pour des milliards de personnes. La connaissance nécessaire de l'océan, et ce, par télédétection in situ et à distance, n'a jamais été aussi importante. La prévision météorologique et climatique, la circulation océanique, ainsi que la gestion des pêcheries essentielles exigent des sources fiables et constantes de données de haute qualité. »

Reprenant son propos, il affirme : « Saildrone est la meilleure solution face aux exigences dans de nombreux cas d'observation in situ. La portée mondiale de la flotte Saildrone et sa capacité en termes de collecte de données de haute qualité sur les interactions air-mer, le transfert de gaz, la biodiversité et la topographie du fond marin sont sans précédent. Je suis heureux de consacrer ma carrière en océanographie, du moins ce qu'il en reste, à augmenter cette capacité critique et à mettre en place un nouveau système d'observation des océans pour le siècle prochain. »

Saildrone, Inc. est un fournisseur de données océanographiques et atmosphériques à haute résolution, recueillies par une flotte de véhicules de surface sans pilote, à énergie éolienne et solaire, appelés « Saildrone ». Chaque véhicule peut rester en mer jusqu'à 12 mois, transmettant par satellite des données en temps réel, avant de retourner à terre pour l'entretien et l'étalonnage des capteurs. Saildrone dispose actuellement d'une flotte de 100 véhicules et peut entreprendre des opérations toute l'année dans presque tous les océans de la planète, si la glace le permet. Étant mus par l'énergie éolienne et solaire, propre et renouvelable, les Saildrones donnent accès aux océans du monde entier, et ce, à un coût bien inférieur à celui des méthodes navales conventionnelles, tout en ne produisant aucune empreinte carbone.

