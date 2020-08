Diplômé en génie de l'Université de Sherbrooke, Éric Gaulin œuvre chez Pomerleau depuis près de 20 ans et y a tenu différents rôles stratégiques et de premier plan au fil des ans. Avant de se joindre à Telecon, il était membre de l'équipe de direction de Pomerleau et occupait le poste de vice-président exécutif pour la division Bâtiment Canada, supervisant toutes les opérations de construction de Pomerleau pour l'Atlantique, l'Ontario et l'Ouest du Canada. Il est un pionnier dans l'établissement et le maintien de liens collaboratifs avec les employés, partenaires, professionnels et entrepreneurs et est reconnu pour sa capacité à livrer des projets de qualité dans le respect des budgets et des échéanciers.

« Nous sommes ravis qu'Éric ait accepté de prendre les rênes de Telecon à un moment clé de son parcours de croissance. Reconnu par ses pairs comme un gestionnaire aguerri centré sur les employés, les clients et les résultats, il est doté d'une grande crédibilité en gestion des opérations et de capacités de leadership remarquables. Le conseil d'administration est convaincu que sa feuille de route exemplaire, son expertise unique et son approche axée sur le travail d'équipe seront des atouts de taille pour mener Telecon à un niveau de performance supérieur », a commenté Larry Stevenson, président du Conseil d'administration de Telecon.

« C'est un réel privilège d'avoir été choisi pour piloter la prochaine étape de l'évolution de Telecon, le chef de file des services en infrastructure de réseaux de télécommunications au pays. L'industrie est en pleine effervescence et Telecon se positionne sans contredit comme un acteur incontournable dans la transformation continue des réseaux de télécommunications et de la connectivité en Amérique du Nord », a expliqué M. Gaulin. « Je suis emballé de relever ce nouveau défi au sein d'une équipe de professionnels qualifiés et dévoués qui partagent une passion et un engagement pour la sécurité, la qualité et la satisfaction de la clientèle. Je suis déterminé à maintenir la position de tête qu'a acquise Telecon au fil des ans et à la mener vers de nouveaux sommets tout en consolidant les acquis des dernières années. ».

Telecon a effectué de nombreuses acquisitions au cours des dernières années afin d'élargir son offre de services partout au Canada et se différencier de ses compétiteurs. Initialement positionnée comme un joueur régional en construction de réseaux, Telecon est désormais le leader de l'industrie et offre des services de bout en bout nationaux en infrastructure de réseaux de télécommunication, incluant l'ingénierie, la localisation, la construction et la connexion de réseaux. Grâce à son offre de services « clés en main » unique, Telecon a introduit un nouveau paradigme dans l'industrie, soit de réaliser plusieurs ou l'ensemble des services complémentaires dans le cadre d'un même contrat afin de générer des efficiences et des économies tout en maintenant une grande qualité d'exécution.

À propos de Telecon inc.

Fondée en 1967, Telecon est le plus grand fournisseur de services en infrastructure de réseaux de télécommunications au Canada. La société s'appuie sur sa présence nationale, ses milliers de professionnels qualifiés, ses relations clients et ses plus de 50 ans d'existence pour offrir des solutions de conception, de localisation, d'infrastructure et de connectivité de pointe aux entreprises de télécommunications et entreprises clientes à l'échelle du pays. Selon la région et le type de travaux à effectuer, Telecon s'affiche sous l'une ou l'autre de ces marques: Telecon, Telecon Design, AGIR Consultants, Promark-Telecon, Expercom, Chemco-Telecon Infrastructure, Telecon Entreprises, Marcomm, Plexus, Unified Systems Group, SC360, Questzones et TRJ Telecom. Pour plus de renseignements sur Telecon, visitez telecon.com.

