Éric Duhaime élu chef du Parti conservateur du Québec

QUÉBEC, le 17 avril 2021 /CNW Telbec/ - C'est Éric Duhaime qui a été choisi par 96 % des membres du Parti conservateur du Québec pour diriger cette formation lors de la prochaine élection.



« Lorsque j'ai annoncé ma candidature à la chefferie du PCQ le 22 novembre dernier, je n'aurais jamais imaginé qu'au fil d'arrivée, ce soir, je deviendrais chef d'une formation politique qui compte maintenant plus de 14 000 membres! Un parti politique, c'est d'abord et avant tout ses membres et ses militants, et je tiens à vous remercier toutes et tous du fond de mon cœur pour la confiance que vous avez exprimée à mon endroit. Ce soir est une conclusion à la course à la chefferie du PCQ, mais c'est aussi le début du chemin qui nous mènera aux élections du 3 octobre 2022. C'est tous ensemble que nous y arriverons! «

Après une course à la chefferie de six mois, le vote électronique et postal a rassemblé 13 000 membres du PCQ, soit un taux de participation exceptionnel de 78 %.

Rappelons que le Parti conservateur du Québec (PCQ) compte maintenant plus de 14 000 membres, soit 20 fois plus que l'automne dernier et davantage que la CAQ à la veille des dernières élections provinciales.

Plusieurs membres de la CAQ sont passés au PCQ depuis un an, déçus par la dérive sanitaire du gouvernement Legault et son manque de contrôle des finances publiques.

Éric Duhaime souhaite implanter le PCQ à l'Assemblée nationale dès la prochaine élection.

