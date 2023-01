Ergorecherche annonce la nomination d'un Vice-Président Finances

LAVAL, QC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Ergorecherche Ltée « Ergorecherche » est heureuse d'annoncer la promotion de M. Jean-Olivier Monette au sein de l'équipe exécutive de la société. M.Monette occupait auparavant le poste de directeur des finances du Groupe Ergorecherche et en devient le Vice-Président Finances.

Comptable professionnel agréé, M. Monette détient également une maîtrise en administration des affaires. Il a débuté sa carrière dans un en cabinet régional puis en cabinet international (PwC) dans le département du service de certification.

Jean-Olivier Monette, Vice-Président Finances de Ergorecherche (Groupe CNW/Ergoresearch Ltd)

Gestionnaire humain, axé sur les résultats et l'innovation. M. Monette possède une belle feuille de route cumulant de nombreuses années d'expériences en gestion financières, technologique, opérationnelles, ainsi qu'en fusions et acquisition d'entreprise chez divers chefs de file canadien.

« M. Monette est un membre extrêmement apprécié par l'équipe de direction et depuis son arrivée, M Monette s'est démarqué par sa contribution à l'évolution de nos outils technologiques, la gestion des ressources humaines ainsi que l'élaboration de contrôles internes et de processus financiers. De plus, M. Monette joue de rôle de conseiller d'affaires au sein de nos équipes ainsi que pour nos partenaires.

M. Monette participera aux réflexions sur les grands enjeux stratégiques de la Société, à l'exécution du plan de croissance et assurera le leadership des activités de fusion/acquisition.

« Ergorecherche entend combler rapidement le poste de contrôleur corporatif et se donner ainsi les moyens d'accomplir les prochaines étapes de sa croissance. » mentionne Sylvain Boucher, Président et Chef de la Direction d'Ergoresearch Ltd. Et monsieur Monette d'ajouter : « Ergoresearch a réussi à bâtir une plateforme unique dans le marché des appareils et produits médicaux. Cette structure offre d'intéressants leviers et j'envisage avec enthousiasme l'idée de continuer à contribuer à l'essor de la Société. »

À propos d'Ergoresearch

Ergoresearch est une compagnie canadienne qui conçoit et effectue la mise au point de systèmes à la fine pointe de la technologie, destinés au marché orthopédique. La Société, par sa filiale « Laboratoire Victhom inc », détient un portefeuille de brevets dans le domaine de l'orthopédie et est un chef de file dans la fabrication d'orthèses de spécialité sur mesure.

Laboratoire Victhom inc a mis sur pied des centrales de fabrication d'orthèses qui desservent de nombreux professionnels de la santé au Québec, au Canada ainsi qu'en Europe via sa participation dans Ergorecherche-France.

À propos d'Équilibre (www.equilibre.net)

Équilibre - Apnée, Orthèses et biomécanique « www.equilibre.net », est la filiale « consommateur » du groupe Ergoresearch. Equilibre est le plus grand réseau d'orthésistes et d'inhalothérapeutes au Québec. Equilibre offre des solutions en appareils biomécaniques sous prescriptions médicales souvent remboursés par les tiers-payeurs. Propulsé par un important volet innovation et par la compétence de ses professionnels de la santé, Équilibre a pour mission de faire bouger le monde en soulageant la douleur, en réhabilitant la fonction motrice ou en optimisant la performance. Équilibre est présente à travers tout le Québec grâce à 70 cliniques et points de service.

SOURCE Ergoresearch Ltd

Renseignements: Sylvain Boucher, [email protected]