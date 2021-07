Equisoft poursuit son expansion mondiale avec l'acquisition d'Altus, un fournisseur de solutions de placements et de régimes de retraite du Royaume-Uni

Cette acquisition permet à Equisoft d'accroître son offre de produits stratégiques et de proposer une expertise complémentaire au sein du marché des services financiers européens

MONTRÉAL, Canada, et BATH, Royaume-Uni, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Equisoft, un fournisseur mondial de solutions numériques de pointe pour l'industrie des services financiers, est ravie d'annoncer l'acquisition de la société de services financiers Altus, établie au Royaume-Uni. La gamme de produits et l'importante pénétration du marché d'Altus, située à Bath, en Angleterre, s'ajoutent au portefeuille d'Equisoft et accroissent sa présence sur le marché des services financiers grâce à sa plateforme de transactions destinée aux administrateurs de régimes de retraite et aux gestionnaires de placements.

Altus occupe une place enviable au sein des secteurs de l'assurance vie, des régimes de retraite, de l'assurance, des placements et du patrimoine au Royaume-Uni et propose des produits et services numériques à plus de 150 clients et institutions financières. Cette acquisition renforce le positionnement d'Equisoft à titre de chef de file en matière de solutions de transformation numérique au sein du marché des services financiers.

« La nouvelle expertise combinée d'Equisoft et d'Altus nous classe au premier rang du marché des transferts de régimes de retraite au Royaume-Uni, et fait de nous un concurrent de taille sur le marché européen », explique Luis Romero, fondateur et chef de la direction d'Equisoft. « L'association de nos entreprises, toutes deux fondées sur des valeurs d'entrepreneuriat, nous permettra de mieux servir nos clients en automatisant les processus complexes d'arrière-guichet sur toute la chaîne de valeur des investissements, notamment les transferts de portefeuilles de placements, les opérations de fonds de retraite, le versement de rentes et les déclarations d'impôts », ajoute M. Romero.

Altus et Equisoft affichent une culture particulièrement semblable et une vision commune de l'innovation axée sur le client et les opérations, ce qui renforce leurs compétences respectives à titre de chef de file du marché et d'expert-conseil.

« Après avoir rencontré l'équipe d'Equisoft, nous avons cru que ces deux entreprises de technologies formeraient une union parfaite, car elles visent toutes deux à transformer les services financiers au moyen de logiciels et de solutions de qualité, et à en partager les avantages avec leurs clients, leurs employés et leurs communautés. », indique Kevin Okell, cofondateur et directeur général d'Altus. « Étant donné notre récent investissement substantiel en recherche et développement ainsi que dans de jeunes entreprises de technologie financière comme Finscape, une plateforme d'analytique d'affaires destinée à l'industrie financière britannique, Altus était à la recherche d'un partenaire qui en saisirait l'énorme potentiel et le rôle essentiel qu'il peut jouer dans la chaîne de valeur des investissements. Equisoft l'a compris et s'est engagée à investir davantage dans le produit, en plus d'en étendre sa portée géographique. »

Equisoft est ravie d'accueillir toute l'équipe d'Altus, alors que l'entreprise continue d'afficher une croissance considérable dans diverses régions du monde.

Le financement de cette acquisition a été réalisé avec le concours de nos partenaires Exportation et développement Canada, Fondaction et BMO Banque de Montréal.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 100 des plus grandes institutions financières établies dans 15 pays, Equisoft offre des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits phares couvrent l'ensemble des besoins, y compris: solution d'administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et plus de 600 experts établis au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Pour de plus amples informations sur nos produits et services, veuillez visiter www.equisoft.com

À propos d'Altus

Fondée en 2005, Altus a pour mission d'accélérer la prestation de services financiers à l'aide de technologies de pointe. Elle offre des services d'experts-conseils et un logiciel d'automatisation novateur à plus de 150 clients des secteurs de la gestion de placements, des régimes de retraite, des assurances et du patrimoine. Altus emploie 90 personnes et est établie à Bath. Le logiciel d'Altus est certifié ISO 27001 depuis 2017. Pour obtenir plus de détails sur les produits et services de l'entreprise, visitez www.altus.co.uk.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d'EDC jusqu'au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d'étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays. Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 2,96 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Equisoft

Renseignements: Ressources pour les journalistes : Jean-François Parent, Directeur, Communications et relations publiques, Equisoft, Tél. : +1 888-989-3141, poste 70141, [email protected]

Liens connexes

http://www.equisoft.com/