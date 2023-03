L'investissement stimulera la croissance et la recherche internationales alors que l'entreprise s'efforce d'outiller les sociétés d'assurance vie, de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs pour leur transformation numérique.

MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Equisoft, l'un des plus importants fournisseurs de solutions numériques du secteur financier, est fière d'annoncer la clôture d'une ronde de financement de 125 millions de dollars en équité. 70 millions de cet investissement sont de nouveaux fonds pour l'entreprise provenant d'Investissement Québec et du gouvernement du Québec, le reste provient de deux partenaires de longue date, Exportation et développement Canada (EDC) et Fondaction.

Equisoft obtient un financement de 125 millions de dollars et consolide sa position de leader mondial en technologie (Groupe CNW/Equisoft)

Fondée en 1994, Equisoft est à l'avant-garde de la transformation numérique dans le secteur de l'assurance vie, en plus d'être un leader des technologies de gestion de patrimoine et d'investissement. Ce nouveau financement contribuera à la croissance mondiale d'Equisoft, autant de manière organique que par des acquisitions stratégiques. Il viendra également stimuler le développement de ses solutions intégrées en assurance vie et en gestion de patrimoine afin de mieux servir sa clientèle internationale.

« Les projets liés à la transformation numérique et à l'expérience client ne sont plus facultatifs, ils sont devenus une nécessité, soutient Luis Romero, président d'Equisoft. La mission d'Equisoft est d'accompagner les sociétés dans ce processus, peu importe leur stade de maturité numérique, en leur offrant des solutions fiables et adaptées aux enjeux complexes propres aux services financiers. Notre approche centrée sur le client nous a permis de gagner la confiance de certaines des plus grandes institutions financières au monde, ajoute-t-il. Nous sommes honorés de la confiance renouvelée de nos investisseurs de longue date, et nous sommes ravis d'accueillir Investissement Québec et le gouvernement du Québec comme nouveaux partenaires financiers. L'importance accordée par ceux-ci à la croissance nationale et internationale s'arrime parfaitement avec notre stratégie d'expansion mondiale et notre volonté de continuer à investir dans notre personnel, nos solutions et nos acquisitions à l'international. »

Equisoft a connu une forte croissance organique à deux chiffres dans la dernière décennie, et sert maintenant plus de 250 institutions financières dans 17 pays. Au cours des cinq dernières années, l'entreprise s'est développée avec succès à l'international, devenant un acteur dominant en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe, tout en conservant sa présence déjà solide en Amérique du Nord. L'entreprise poursuit le développement de ses plateformes de bout en bout pour l'assurance vie et la gestion de patrimoine qui sont conçues pour accélérer la transformation numérique des grandes sociétés mondiales.

Dans le cadre de cette ronde de financement, Investissement Québec et le gouvernement du Québec ont investi un total de 70 millions de dollars, dont 36 millions proviennent des fonds propres d'Investissement Québec et 34 millions du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises (FCEQ).

« Le virage numérique des entreprises québécoises est au cœur de nos priorités. Cet investissement dans Equisoft permettra d'accélérer la transformation des entreprises des secteurs de l'assurance vie et de la gestion de patrimoine et d'augmenter leur efficacité », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Alors que les institutions financières mondiales s'empressent de se transformer numériquement pour répondre aux attentes élevées des clients et s'adapter aux changements du marché, Equisoft a su se hisser au rang de leader mondial. Investissement Québec est fier de soutenir Equisoft dans son projet qui permettra d'accélérer la transformation numérique des entreprises de leur industrie », déclare Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Le partenariat entre EDC et Equisoft remonte à plus de 14 ans et notre relation est très solide, ajoute Guillermo Freire, premier vice-président, Marché intermédiaire chez EDC. Notre rôle est d'accélérer l'expansion mondiale des entreprises du marché intermédiaire au Canada. Grâce au soutien d'EDC, Equisoft a pu se développer sur les marchés internationaux et réussir à maintenir sa trajectoire de croissance. Leur vision à long terme est de devenir un leader mondial et nous en ferons, ensemble, une réalité. »

Depuis sa fondation à Montréal, au Québec, Equisoft s'est concentrée sur sa croissance financière et sur les retombées économiques, sociales et environnementales de ses activités. « Les technologies financières jouent un rôle de premier plan dans la transformation numérique du secteur des services financiers et de l'assurance. Pour Fondaction, soutenir Equisoft dans toutes les étapes de sa croissance depuis 2008, c'est aussi renforcer l'écosystème FinTech montréalais et contribuer à son rayonnement international », conclut Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

RBC Marchés des capitaux a été le conseiller financier exclusif d'Equisoft pour cette transaction.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières établies dans 17 pays, Equisoft offre un écosystème complet de solutions, que ce soit des applications frontales innovatrices, une gamme intégrale de services d'arrière-guichet ou une expertise unique en migration de données. Ses solutions phares incluent : administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et ses équipes d'experts établies au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec-CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur offre les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,25 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

