Grâce à des outils de pointe et du contenu éducatif pertinent, cette nouvelle plateforme numérique vise à autonomiser les conseillers(ères) et leurs canaux de distribution afin de les aider à atteindre leurs objectifs de productivité.

MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Equisoft, chef de file des solutions numériques pour le secteur financier à l'échelle mondiale, a l'immense plaisir d'annoncer le lancement d'une nouvelle plateforme numérique tout-en-un pour les conseillers(ères) en assurance et en gestion de patrimoine. Dans ce guichet unique, les conseillers(ères) du Canada trouveront tout ce dont ils ont besoin pour mieux servir leurs clients, du matériel promotionnel aux formations, en passant par les outils de calcul et de représentation visuelle. Le site, ainsi que toutes les ressources qu'il contient, sont disponibles en français et en anglais.

Equisoft lance une nouvelle plateforme numérique tout-en-un pour les conseillers financiers (Groupe CNW/Equisoft)

Cette plateforme réunit tout un éventail d'outils et de ressources afin de rehausser l'efficacité et la productivité des conseillers(ères). Il comprend notamment Equisoft/connect, un puissant logiciel CRM conçu pour aider les entreprises et les conseillers financiers à consacrer moins de temps à la gestion des données et plus de temps à l'établissement de relations solides avec leurs clients.

« Nous sommes ravis d'offrir cette plateforme polyvalente aux conseillers(ères) en assurance et en gestion de patrimoine pour les aider à consolider leurs affaires et à prospérer, se réjouit François Levasseur, vice-président, Alliances mondiales et acquisitions chez Equisoft. En automatisant leurs tâches fastidieuses et en disposant d'un arsenal complet d'outils et de ressources, ils pourront libérer leur emploi du temps pour se consacrer à ce qui rapporte vraiment, comme le développement de liens de confiance et la prestation de service exemplaire à leur clientèle. »

Equisoft propose aussi aux conseillers en assurance un moyen pratique et économique d'acheter les produits dont ils ont besoin pour la vente d'assurance vie. Les abonnements mensuels offerts sur le site Web leur donnent un accès facile aux outils et aux ressources nécessaires pour réussir dans le marché concurrentiel d'aujourd'hui.

Pour en savoir plus, visitez : https://advisor.equisoft.com/fr/

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières établies dans 16 pays, Equisoft offre un écosystème complet de solutions, que ce soit des applications frontales innovatrices, une gamme intégrale de services d'arrière-guichet ou une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : solution d'administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et ses équipes d'experts établies au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique.

SOURCE Equisoft

Renseignements: Source : Jean Sabbagh, chef des revenus, Equisoft, 1 888 989-3141, poste 122, [email protected]