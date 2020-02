Equisoft bonifie son support local en Asie-Pacifique avec un nouveau bureau en Australie

Dans le marché de l'assurance, c'est la région Asie-Pacifique qui a affiché la croissance la plus rapide au cours des cinq dernières années, générant près de 70 % de la croissance mondiale, et l'Australie contribue largement à cette croissance. Comme dans plusieurs régions, de plus en plus d'entreprises investissent dans des initiatives de transformation numérique pour gagner en efficacité opérationnelle et améliorer l'expérience des conseillers et des clients en matière de prospection, d'intégration et de service.

« Nous sommes de plus en plus sollicités pour des projets en Asie-Pacifique, non seulement en Australie et en Inde, mais dans toute la région, a commenté Simon Richardson, vice-président EMEA et APAC. Nous savons qu'il y a des nuances et des considérations propres à chaque région et le fait d'avoir une présence permanente en Australie nous aidera à collaborer plus étroitement avec nos clients pour mieux comprendre leurs besoins et proposer des solutions appropriées. »

Comptant plus de 450 experts technologiques établis sur cinq continents, Equisoft est en mesure d'offrir à ses clients un vaste bassin de ressources localisées et délocalisées. Ces compagnies peuvent donc accéder à des experts ayant des compétences locales, profiter d'une tarification adaptée à leur région et minimiser les risques d'exécution des projets, ce qui se traduit ultimement par des économies de coûts pour eux, et une valeur accrue pour leurs clients et intermédiaires.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d'affaires numériques pour l'assurance vie et la gestion de patrimoine. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 50 des plus grandes institutions financières établies dans 15 pays, Equisoft propose des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent une solution complète d'administration de polices SaaS, des solutions CRM, d'analyse des besoins financiers, de répartition de l'actif, de soumissions et d'illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d'agence et de portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est également le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme Oracle Insurance Policy Administration. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et plus de 450 ressources établies au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Website: equisoft.com

