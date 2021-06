Célébration de la résilience des Canadiens en route vers Tokyo 2020

TORONTO, le 14 juin 2021 /CNW/ - Le Comité olympique canadien (COC) a dévoilé lundi la campagne de marque d'Équipe Canada pour les Jeux de Tokyo. Intitulée « La gloire vient de partout », cette campagne souligne les réalisations des athlètes d'Équipe Canada ainsi que les récits inspirants des héros de la communauté afin de mettre en valeur le fait que tous les Canadiens ont le potentiel d'être des sources d'inspiration pour les Canadiens et les gens de partout dans le monde afin qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes.

« Le COC croit que la gloire réside dans le cœur de ceux que vous inspirez pour changer le monde, affirme Jacquie Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du COC. Nous croyons que motiver des générations de Canadiens à créer un changement positif est la chose la plus importante que nous pouvons faire et nous commençons à raconter cette histoire par l'entremise de notre plateforme de marque 'Sois olympique' lancée en 2018. « La gloire vient de partout » démontre que le potentiel de gloire existe dans chaque Canadien et chaque Canadienne. »

« Ce message principal a pris une tournure plus importante à la lumière de la pandémie. De la bravoure et des sacrifices de nos travailleurs de première ligne à la détermination de Canadiens qui tente de joindre les deux bouts, nous sommes témoins chaque jour de la puissance de la résilience. Notre espoir est que les Canadiens se retrouvent à travers cette campagne et réalisent que la gloire ne s'arrête pas à l'âge, à l'histoire, à l'expérience, à la géographie, à l'orientation sexuelle ou au certificat de naissance. Le potentiel de gloire réside en chacun de nous. »

La campagne comprend un mélange de publicités à la télévision, en vidéo numérique, dans la presse écrite, dans les médias sociaux et sur les panneaux d'affichage. Les partisans peuvent en apprendre plus à propos de la campagne et des personnes qu'elle met en vedette sur le site laglorevientdepartout.ca.

Parmi les athlètes participant à cette campagne, il y a les Olympiennes Jennifer Abel et Kia Nurse. Médaillée de bronze olympique, Abel participera à ses quatrièmes Jeux olympiques à Tokyo 2020.

« J'ai commencé à plonger à l'âge de cinq ans à cause de mon frère, mais tout de suite après avoir effectué mon premier plongeon, j'ai su que c'était mon sport, raconte Abel. J'ai appris au fil des années que le véritable objectif dans le sport et dans la vie est de devenir une meilleure version de soi. C'est ce à quoi je me conforme chaque jour. À mes yeux, c'est ce que la gloire représente et c'est l'approche que j'adopte en route vers Tokyo pour atteindre de nouveaux sommets personnels. »

Olympienne des Jeux de 2016 à Rio, Nurse a contribué à la qualification d'Équipe Canada pour les Jeux de Tokyo 2020 en inscrivant 19 points en finale du tournoi de qualification olympique féminin de la FIBA.

« J'ai grandi dans une famille d'athlètes et j'ai appris que la gloire ne se limite pas au terrain, à la patinoire ou au court, raconte Nurse. C'est aussi la façon dont vous vous comportez après une grosse défaite ou une belle victoire. Je suis emballée de faire partie d'une campagne qui célèbre les athlètes qui s'appuient sur les valeurs et reconnaît l'inspiration que sont les Canadiens qui nous dynamisent dans la poursuite de la gloire. »

Voici une liste complète des athlètes canadiens en vedette dans cette campagne :

Jennifer Abel (Plongeon)

(Plongeon) Félix Auger-Aliassime (Tennis)

Ellie Black (Gymnastique artistique)

(Gymnastique artistique) Andre De Grasse (Athlétisme)

(Athlétisme) Annie Guglia (Skateboard)

(Skateboard) Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan (Volleyball de plage)

et (Volleyball de plage) Kia Nurse (Basketball)

(Basketball) Skylar Park (Taekwondo)

(Taekwondo) Damian Warner (Athlétisme)

La campagne comprend aussi trois Canadiens qui vivent dans le respect des valeurs olympiques et qui atteignent la gloire chaque jour en inspirant d'autres personnes.

Shawn Morris (London, Ontario) a décidé de devenir pompier après avoir vu les premiers répondants en action le 11 septembre 2001. Il a passé sa carrière à mettre sa vie en jeu pour sauver celle des autres. Guidé par son désir d'aider les gens, Morris démontre que la gloire ne s'obtient pas seulement sur un podium, mais se manifeste autour de nous au quotidien.

Après avoir survécu à une agression à l'adolescence, Miranda Kamal (Toronto, Ontario) a commencé à pratiquer la boxe dans le cadre de son processus de guérison. Quelques années plus tard, Kamal a transformé sa tristesse en quelque chose de terriblement puissant - un gym de boxe bénévole conçu pour habiliter ceux qui se sentent impuissants. En offrant des classes gratuites à des jeunes de milieux à risque, Kamal démontre que la gloire ne se manifeste pas toujours sous forme de médailles.

Lee Martin (Sarnia, Ontario) est un enseignant du primaire qui va plus loin que ce qui lui est demandé pour enseigner à ses élèves la puissance d'être des citoyens du monde. Sa passion pour le changement lui permet de donner l'exemple, que ce soit en travaillant avec des jeunes et des communautés de milieux défavorisés à Thunder Bay et dans les environs ou en transportant de l'eau potable et des trousses de soins à Flint au Michigan. En 2018, il a été reconnu par le premier ministre Justin Trudeau qui lui a décerné le Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement des STIM. Aujourd'hui, Martin démontre aussi bien que tous les Olympiens que la gloire prend vie dans le cœur de ceux que vous inspirez pour transformer le monde.

La campagne « La gloire vient de partout » a été élaborée en collaboration avec Camp Jefferson, l'agence de création attitrée du COC basée à Toronto en Ontario. Elle travaille avec le COC depuis la création de la campagne en 2019. L'Agence K-72 de Montréal au Québec est responsable de la version française de la campagne.

