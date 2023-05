Équilibrer le bilan de puissance en période de pointe hivernale - Québec et Hydro-Québec souhaitent modifier le tarif de gestion de la demande de puissance

QUÉBEC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec invite la Régie de l'énergie à considérer la proposition d'Hydro-Québec visant à fixer un nouveau tarif pour remplacer l'offre actuelle de gestion de la demande de puissance (GDP) destinée à la clientèle affaires. Cette proposition contribuerait à équilibrer le bilan de puissance de la société d'État en période de pointe hivernale.

Concrètement, le tarif de GDP pour la clientèle affaires accorde un crédit aux participants admissibles qui acceptent de déplacer ou d'interrompre leur consommation pendant les périodes de pointe, à la demande d'Hydro-Québec. En plus de la tarification dynamique, des options d'électricité interruptible et de Hilo, il fait partie des moyens employés pour diminuer les besoins au cours des pointes.

Citation :

« Dans le contexte de croissance importante des besoins d'énergie, on doit travailler avec les entreprises qui peuvent réduire leur consommation pendant les périodes de pointe. C'est en misant sur l'intelligence énergétique, comme on le propose aujourd'hui, qu'on permet de dégager des mégawatts nécessaires à la décarbonation et à la croissance de nos secteurs stratégiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Hydro-Québec a mis en place l'offre de GDP destinée à la clientèle affaires en 2016.

Le nouveau tarif fera l'objet d'un examen public par la Régie de l'énergie auquel les groupes concernés pourront participer.

La date limite pour adhérer au tarif de GDP est fixée au 30 septembre précédant la période d'hiver.

