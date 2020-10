Épuisement professionnel et détresse psychologique des travailleurs-euses du communautaire et de l'économie sociale : LÉO prend soin de vous !

Mise en place grâce au soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon au début de la pandémie, ce programme d'aide psychologique, uniquement dédié aux organisations collectives (OBNL et Coopératives) souhaite répondre à la détresse psychologique des travailleurs-euses et bénévoles du vaste secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire. Le service est disponible en français, en anglais ou en espagnol et prend la forme de consultations gratuites et confidentielles avec des professionnels chevronnés.