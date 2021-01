TORONTO, le 26 janv. 2021 /CNW/ - La recherche sur l'épilepsie en Amérique du Nord a reçu un coup de pouce de taille. Épilepsie Canada, dont le siège est à Toronto, et CURE Epilepsy dont le siège est à Chicago, deux organisations à l'avant-garde du financement de la recherche scientifique, ont convenu d'établir une relation de travail stratégique, qui a officiellement débuté le 1er janvier 2021.

Comme la nécessité de trouver un traitement curatif pour l'épilepsie demeure toujours bien réelle, il est essentiel que la cadence de la recherche sur l'épilepsie s'accélère afin que les percées scientifiques axées sur ce problème médical complexe se multiplient. Ce partenariat renforcera la capacité des deux organisations à faire avancer la science et la recherche afin de trouver un traitement curatif pour l'épilepsie en ciblant plus efficacement et stratégiquement leurs ressources financières de manière à optimiser les progrès à réaliser.

« Au cours des dernières années, nous avons cherché des alliances stratégiques qui nous permettraient d'affecter plus de fonds à l'épilepsie, explique Gary Collins, président d'Épilepsie Canada. Nous croyons que ce partenariat avec CURE Epilepsy se traduira par des gains extraordinaires. Le souhait des deux organisations est de trouver un traitement curatif pour l'épilepsie en finançant et en mettant en valeur des travaux scientifiques axés sur cette découverte. En collaborant avec CURE Epilepsy, Épilepsie Canada décuple sa capacité à atteindre cet objectif. »

« CURE Epilepsy finance des recherches d'avant-garde dans le monde entier, ajoute pour sa part Beth Dean, chef de la direction de cette organisation. À ce jour, nous avons subventionné des études novatrices dans 15 pays, dont plusieurs au Canada. Notre partenariat avec Épilepsie Canada s'inscrit dans le droit fil de notre volonté de faire progresser la recherche sur l'épilepsie et de découvrir un traitement curatif. Cette relation stratégique est tout à fait logique à bien des égards : nos missions sont alignées, nous partageons la même passion pour la quête de réponses par le biais de la science et les chercheurs de nos deux pays collaborent depuis longtemps. »

À propos de CURE Epilepsy : Depuis sa création en 1998, CURE Epilepsy a recueilli plus de 78 millions de dollars US pour financer des recherches sur l'épilepsie et d'autres initiatives qui ouvriront la voie à la découverte de traitements curatifs pour les divers types d'épilepsie. CURE Epilepsy accorde des subventions pour des projets de recherche novateurs visant à prévenir l'épilepsie liée à des traumatismes crâniens, à soutenir la découverte d'un traitement curatif, à éliminer les effets secondaires des traitements et à inverser les déficits causés par des crises épileptiques fréquentes. CURE Epilepsy octroie des subventions à des jeunes chercheurs et à des chercheurs chevronnés et a soutenu financièrement jusqu'ici plus de 250 projets d'avant-garde dans 15 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site CUREepilepsy.org ou communiquer avec nous à [email protected].

À propos d'Épilepsie Canada : Épilepsie Canada a vu le jour en 1966 et a recueilli plus de 4,3 millions de dollars CA depuis 2010. Depuis notre création, nous avons été parmi l'un des principaux organismes à militer en faveur de la recherche sur l'épilepsie dans les universités et les hôpitaux de recherche canadiens et à octroyer des fonds à des chercheurs dans le domaine. Nous sommes entièrement financés par des dons d'entreprises et de particuliers et, chaque année, nous nous mettons en quête de projets de recherche qui méritent notre soutien. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.epilepsyfr.ca ou communiquer avec nous à [email protected].

SOURCE Épilepsie Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Gary Collins, Épilepsie Canada, 416 346-1446, [email protected] ; Debby Hecht, CURE Epilepsy, 872 210-2833, [email protected]

