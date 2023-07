Les membres de la génération Z et de la génération Y sont deux à trois fois plus susceptibles que les membres de la génération X et les baby-boomers de se sentir exclus des réunions virtuelles.

41 % des collègues ont dit avoir l'impression que la vidéo les aide à se sentir aussi impliqués que lorsqu'ils sont au bureau

46 % sont d'accord pour dire que les collègues qui ont une vidéo semblent plus engagés/impliqués dans les réunions que ceux qui n'ont pas de vidéo

LOWELL, Mass., 19 juillet 2023 /CNW/ - Jabra a publié son Hybrid Ways of Working Global Report 2023, dans lequel cette troisième édition annuelle révèle l'état des réunions dans le travail hybride et les plus grands obstacles et possibilités pour les employés et les organisations. Mené auprès de 1 845 personnes dans six marchés clés du monde entier, le rapport constate que l'essor du travail hybride a entraîné de nouveaux défis en matière d'inclusion et de compréhension de la technologie des salles de réunion. Comme le travail hybride continue d'influer sur les habitudes et les comportements des employés, les dirigeants doivent repenser leurs modèles de travail globaux pour assurer une collaboration efficace.

Combler le fossé intergénérationnel dans les réunions hybrides

Nous vivons à l'ère d'une main-d'œuvre multigénérationnelle ayant des expériences et des perspectives de vie très différentes. Selon les recherches de Jabra, lorsqu'on leur a demandé à quelle fréquence ils se sentaient exclus de la conversation dans les réunions en ligne, les membres de la génération Z et de la génération Y étaient deux à trois fois plus susceptibles que ceux de la génération X et des baby-boomers de dire qu'ils se sentaient effectivement exclus. De même, les membres de la génération X et les baby-boomers étaient environ deux fois plus susceptibles de dire qu'ils ne se sentaient jamais exclus d'une conversation.

Bien que les membres de la génération Z et de la génération Y soient des « natifs du numérique », ils sont également les employés les plus jeunes et les moins expérimentés, ce qui signifie qu'ils n'ont peut-être pas la confiance nécessaire pour prendre la parole lors des réunions. Les dirigeants doivent être conscients de cette dynamique intergénérationnelle et utiliser efficacement la technologie au cours des réunions pour créer une culture de réunion hybride plus inclusive.

L'utilisation de vidéos dans les réunions peut avoir un effet positif sur votre carrière

Les recherches de Jabra ont révélé que 46 % des employés croient que l'utilisation de la vidéo a une incidence sur la façon dont ils perçoivent leurs collègues au cours de réunions. Ils ont convenu que les collègues qui utilisent la vidéo semblent plus compétents, engagés et dignes de confiance que ceux qui ne le font pas. Toutefois, de la même façon que les membres de la génération Z et de la génération Y se sentent exclus des réunions en ligne, les chercheurs ont également constaté qu'ils se sentent poussés à utiliser leurs caméras.

Lorsque les employés ne peuvent se joindre à une réunion d'une manière qui leur convient, à distance ou en personne, les employeurs courent le risque d'exacerber les problèmes existants au sein de leurs équipes, comme les inégalités ou une dynamique sociale négative. Avant de créer des politiques obligatoires sur l'utilisation de vidéos, les dirigeants doivent d'abord être conscients des défis que ces politiques peuvent susciter.

L'accessibilité et la formation peuvent favoriser l'adoption de la technologie dans les salles de réunion

Au début de la pandémie, les employés du monde entier ont dû s'adapter du jour au lendemain à des réunions entièrement à distance. Même si les employés retournent de plus en plus au bureau, il y a souvent au moins une personne qui s'y joint à distance.

Selon la recherche, on n'a pas fait assez pour aider ceux qui reviennent au bureau à se familiariser avec la technologie des salles de réunion. En fait, 31 % des employés disent hésiter à assister à des réunions dans une salle de réunion parce qu'ils sont moins à l'aise avec la technologie que s'ils utilisaient leur propre ordinateur portable.

Plus particulièrement aux États-Unis, voici d'autres points de vue clés sur l'état du travail et des réunions hybrides :

Il y a un énorme fossé générationnel dans le nombre de jours que les gens passent au bureau, 56 % des baby-boomers déclarant être au bureau cinq jours par semaine contre 0 % de la génération Z et 20 % de la génération Y.

L'engagement des travailleurs est en hausse, 62 % des répondants américains déclarant que leur niveau d'engagement a augmenté au cours des trois derniers mois.

Plus des deux tiers des travailleurs ressentent la pression d'allumer leurs caméras pendant les réunions.

Les gens se sont adaptés aux réunions virtuelles, et près de 53 % des répondants ont déclaré qu'ils étaient plus à l'aise de participer à des réunions sur vidéo qu'en personne.

La vidéo renforce la confiance, puisque près de 80 % des répondants déclarent que leurs collègues sont plus dignes de confiance lorsqu'ils allument leur caméra pendant les réunions.

Holger Reisinger, vice-président principal chez Jabra, a déclaré : « Comme nous le savons tous, le travail hybride est maintenant la norme pour des millions de travailleurs du savoir dans le monde, apportant avec lui de nouveaux défis à la façon dont nous collaborons les uns avec les autres. Bien que les employés parlent des avantages du travail flexible sur le plan du bien-être, de nombreux employeurs ont eu de la difficulté à diriger des équipes largement réparties. À l'avenir, il est essentiel que les dirigeants donnent aux employés les outils dont ils ont besoin et leur permettent de participer aux réunions là où cela leur convient le mieux. Cela suscitera la confiance, renforcera la prise de décisions et permettra aux meilleures idées de se hisser au sommet. »

