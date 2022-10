Épicerie personnalisée, cadeaux désirés sous le sapin et magie pour plus de 700 familles et des milliers d'enfants. Les Paniers de Noël de Suzie sont de retour pour une 16e édition!

LONGUEUIL, QC, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En décembre prochain, plus de 700 familles et 4 000 enfants auront la chance de vivre la magie de Noël et de manger à leur faim grâce aux Paniers de Noël de Suzie. En plus de la Montérégie, Montréal, Laval, Repentigny, Drummondville et Granby, une nouvelle région pourra compter sur la générosité de centaines de donateurs lors de cette activité grandiose. En effet, cette année des familles de Lévis recevront des paniers d'épicerie personnalisés et les cadeaux demandés au Père-Noël.

Une activité en forte croissance

En 2007, cette activité fondée par Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie, avait permis d'aider 5 familles et 18 enfants. Seize ans plus tard, ce sont plus de 700 familles qui dégusteront un bon repas du temps des Fêtes et plus de 4 000 enfants qui auront des étoiles dans les yeux le matin de Noël en découvrant leurs cadeaux sous le sapin. Malgré l'importante croissance de l'activité, la formule personnalisée a été conservée, car c'est l'essence même de cette activité. « Il aurait été plus facile de standardiser l'activité et d'offrir à toutes les familles la même chose, mais ce n'est pas le cœur de nos paniers. Nous voulons, avec respect, offrir aux gens ce qu'ils aiment et consomment. Cela évite le gaspillage et ils apprécient cette délicatesse. Même chose pour les cadeaux. Nous voulons offrir aux enfants ce qu'ils veulent vraiment! Nous recevons des demandes bien spéciales et nous mettons tout en œuvre pour leur offrir. C'est ça pour moi Noël. Le partage ». Suzie Roy, directrice générale de la Fondation. Les Paniers de Noël de Suzie ne pourraient connaitre un aussi grand succès sans la participation et la mobilisation de nombreux bénévoles, collaborateurs et donateurs, dont Maxi, partenaire officiel de l'événement depuis le tout début. « Quand arrive le temps des Fêtes, des centaines de collègues au sein de l'entreprise se mobilisent et participent activement à l'événement pour venir en aide à des familles qui en ont besoin. Au fil des ans, grâce à notre solide réseau, nous avons contribué au déploiement de l'activité dans plusieurs régions du Québec et ça nous touche énormément de savoir que des centaines de familles et des milliers d'enfants pourront bénéficier d'épiceries personnalisées offertes par Maxi, et que cela leur apportera un peu de joie et de réconfort en cette fin d'année », souligne Patrick Blanchette, vice-président, Maxi.

Des besoins criants

Pandémie, inflation et augmentation des coûts de logements, tous ces éléments ont un impact direct sur la clientèle des Paniers de Noël de Suzie. Pour ces familles qui peinent à joindre les deux bouts, l'arrivée du temps des fêtes est source d'anxiété. « Mes 3 enfants commencent déjà à parler des cadeaux de Noël, qu'ils doivent être gentils pour que le Père-Noël leur en apporte, les yeux brillants d'excitation. Mais moi, je fais juste penser à comment je vais y arriver. C'est alors que mon intervenante m'a parlé des Paniers de Noël de Suzie. Une partie de moi était gênée d'accepter cette aide, mais je pense à mes enfants! Ils auront un beau Noël! Et quand cela ira mieux, je redonnerai à mon tour! » Julie (nom fictif). Et c'est la beauté de cet événement! Certains bénéficiaires deviennent à leur tour des donateurs quand la roue tourne.

Des personnalités publiques engagées

Encore cette année, Les Paniers de Noël de Suzie pourront compter sur la participation de nombreuses personnalités publiques, dont Gino Chouinard, porte-parole de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie. « Cette activité est un incontournable pour moi et mes enfants. Ils réalisent la chance qu'ils ont dans la vie et ils sont fiers de contribuer à faire de Noël, un moment magique pour d'autres enfants dans le besoin. Ils en parlent pendant plusieurs jours à la suite de l'événement. » Gino Chouinard, porte-parole de la Fondation.

Les ambassadeurs Patrice Godin, Julie Houle, Jean-Michel Anctil, Daniel Melançon et Jonathan Garnier seront aussi présents, entourés de leur famille pour l'occasion. « Si par ce petit geste on peut permettre à des familles de passer un beau Noël, c'est tout à fait normal que je participe aux paniers de Suzie. De voir le sourire des enfants quand on arrive avec le sac de cadeaux, ça fait mon Noël. » Jean-Michel Anctil, ambassadeur de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie.

À propos des Paniers de Noël de Suzie

Il y a 16 ans, Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, sa famille et ses amis organisaient une activité de financement permettant aux familles en situation financière précaire de vivre la magie de Noël. Avec les années, l'activité a pris de l'ampleur, de nombreux partenaires financiers se sont joints au mouvement et le nombre de familles aidées est passé de 5 à plus de 700. Toutes ces familles reçoivent une épicerie à leur goût et des cadeaux personnalisés pour les enfants. Cette formule est restée intacte malgré la croissance et ne changera jamais, c'est ce qui différencie cette activité des autres.

À propos de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide aux enfants en abandon ou dont la situation est précaire et difficile: ils sont des milliers en Montérégie. Ces enfants ont tous une histoire particulière et un parcours différent, mais ils ont un point en commun: ils ont besoin qu'on les soutienne, qu'on croit en eux et qu'on leur donne cet élan qui leur permettra de réaliser leurs rêves.

Grâce à la Fondation, ces jeunes reçoivent le soutien financier qu'un parent apporterait: l'inscription à des activités sportives ou culturelles, l'accès à des soins de santé, le financement pour poursuivre leurs études postsecondaires, l'intégration en appartement et tout autre soutien essentiel à leur épanouissement.

Pour faire un don : https://www.jedonneenligne.org/fcjmonteregie/PNS2022/

Pour en apprendre davantage sur les Paniers de Noël de Suzie : lespaniersdenoeldesuzie.org

Pour vivre la magie : https://www.youtube.com/watch?v=p1LgwoAzNdM

