En termes simples, c'est un ventilateur pouvant être utilisé n'importe où dans une pièce et en toutes saisons, alors qu'un ventilateur traditionnel n'est conçu que pour les mois chauds de l'été.

Ventilation tout au long de l'année

Dans ses fonctions de ventilation, le EPEIOS HM702 produit un souffle oscillant sur 360 degrés - un peu comme un courant-jet invisible - qui aide à maintenir une température ambiante constante en éliminant les zones chaudes ou froides qu'importe la saison.

Purificateur d'air avec fonction antibactérienne

Grâce à son ionisateur d'air intégré - qui fournit un apport d'oxygène actif maximal capable d'éliminer 99,99 % des particules en suspension -, cet appareil de purification breveté protège également les utilisateurs contre les bactéries, virus, allergènes, et même le formaldéhyde, créant ainsi un domicile frais et agréable.

Puissant débit d'air multidirectionnel 3D en mode ventilateur

Même lorsqu'utilisé strictement comme ventilateur, le HM702A se démarque également par son débit d'air puissant modulable (12 vitesses de rotation) et ressenti jusqu'à 32 m. De plus, il est équipé de la toute dernière fonction multidirectionnelle 3D, qui oriente le souffle de gauche à droite jusqu'à 180 degrés, et de haut en bas jusqu'à 100 degrés. Le HM702A d'EPEIOS est donc capable d'aérer une pièce entière et même une petite maison.

Esthétique élégante et polyvalente

Grâce à son élégance minimaliste, sa couleur neutre et sa taille compacte, le HM702A convient à presque tous les styles de décoration intérieure. Outre la télécommande, il dispose également d'un panneau de commande tactile permettant d'accéder à toutes les fonctions.

À propos d'EPEIOS

Fondée en 2020, EPEIOS a pour but d'améliorer et simplifier la vie quotidienne des utilisateurs de ses produits, en proposant des appareils électroménagers intelligents à la fois pratiques, novateurs, axés sur l'expérience et au style épuré.

À ce jour, la gamme de petits appareils EPEIOS comprend des humidificateurs, des ventilateurs, des purificateurs d'air, des grille-pain, des aspirateurs portatifs et des vadrouilles rotatives électroniques.

EPEIOS entrera bientôt sur le marché vietnamien en lançant son ventilateur HM702A, tout en explorant des partenariats avec des distributeurs du monde entier. Pour en savoir plus, consultez l'un des sites Web d'EPEIOS : www.xepeios.com/www.epeios.jp

