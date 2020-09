ATLANTA, 28 septembre 2020 /CNW/ - Envista Forensics, un important fournisseur mondial de services de consultation judiciaire dans les secteurs des réclamations d'assurance et des affaires juridiques, a annoncé aujourd'hui que Christina Lucas a été nommée présidente de l'organisation. Robert Wedoff, qui occupe le poste de président depuis 2014, passera à un poste de cadre au sein de la société mère d'Envista, Cor Partners. À ce titre, il supervisera un large éventail d'initiatives importantes pour la croissance et le développement de l'ensemble des filiales de Cor.

Christina Lucas apporte à l'entreprise une vaste expérience en direction acquise dans les secteurs de l'assurance et des services professionnels, à l'échelle régionale, nationale et mondiale.

Avant de se joindre à Envista, Mme Lucas était chef de site et directrice générale d'AIG Bulgarie, où elle a joué un rôle essentiel dans la transformation de la division et dans sa sélection à titre d'employeur de l'année en 2019. Pendant son mandat à AIG, Mme Lucas a également occupé des postes clés de direction au sein de l'équipe de traitement des demandes de règlement à l'échelle mondiale et dans les activités des régions Amérique latine/Caraïbes et Asie-Pacifique.

En pensant à ses années passées à Envista, Robert Wedoff a mentionné : « Ce fut un immense plaisir de travailler avec cette équipe pendant toutes ces années. Elle est formée de gens extrêmement intelligents, talentueux et passionnés qui ont accompli des choses incroyables. Ceux-ci nous ont aidés à étendre notre présence à l'échelle mondiale, nous ont positionnés en tant que chefs de file d'opinion de l'industrie, ont cultivé des carrières enrichissantes et gratifiantes pour faire de nous un employeur de choix et, surtout, ont fourni une aide essentielle à nos clients lorsqu'ils devaient faire face aux demandes de règlement et aux différends les plus difficiles. »

Depuis 2014, Envista est devenue une société de consultation judiciaire de premier plan au sein de l'industrie. Forte d'un engagement à offrir des solutions de consultation judiciaire clés en main et novatrices, l'équipe d'Envista compte maintenant plus de 400 employés répartis sur trois continents. M. Wedoff a ajouté : « Je suis ravi que nous ayons trouvé une dirigeante exceptionnelle comme Christina, soit quelqu'un qui peut continuer à contribuer à notre réussite et mener Envista vers de nouveaux sommets. »

« Sous la direction de Bob, Envista est devenue l'un des plus importants cabinets d'experts légistes au monde. Sa détermination à créer une culture axée sur le service à la clientèle et le bon traitement des membres de l'équipe nous a placés dans une position qui nous permettra de connaître encore plus de succès à l'avenir, a déclaré John Quinn, président-directeur général de Cor Partners. Nous sommes très heureux que Christina ait choisi de se joindre à notre famille pour diriger l'organisation en vue de continuer sur cette voie. Ses compétences et son expérience uniques, ainsi que sa passion pour le leadership axé sur les gens, font d'elle la candidate parfaite pour Envista et la famille Cor Partners. »

Par rapport à son nouveau poste au sein d'Envista, Mme Lucas a fait remarquer ceci : « L'avenir réserve d'incroyables possibilités pour Envista Forensics. L'entreprise a une riche histoire et une solide base, et je suis ravie de pouvoir mettre à profit mon expérience et mon expertise du secteur en vue de travailler avec notre talentueuse équipe mondiale. Ensemble, nous bâtirons une entreprise encore plus forte pour nos clients et les membres de notre équipe à l'échelle mondiale. »

À propos de Envista Forensics

Envista Forensics est un chef de file mondial dans le domaine de l'ingénierie légale et des solutions de récupération. Elle offre des analyses de défaillance, des enquêtes à la suite d'incendies et d'explosions, des services de cybersécurité et de criminalistique numérique, des reconstructions d'accidents, des services-conseils en construction et en immobilier, des services d'ingénierie géotechnique, des évaluations des dommages et des services de restauration de l'équipement à la suite de pertes majeures et de catastrophes de toutes sortes.

Envista offre ses services aux secteurs de l'assurance, des affaires juridiques et de la gestion des risques depuis plus de 30 ans. Nos experts se déplacent à l'échelle mondiale dans plus de 30 bureaux en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Royaume-Uni, en Europe, à Singapour et en Australie. Visitez le site www.envistaforensics.com pour obtenir de plus amples renseignements.

