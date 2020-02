Environnement : voyager de façon écoresponsable c'est aujourd'hui possible

Le consommateur peut-il en faire plus?

L'économie d'énergie, la récupération, le recyclage c'est bien mais on en observe les limites et on se doit de faire beaucoup plus et maintenant.

En 2018, Karavaniers s'est engagée à prélever 1% supplémentaire sur ses revenus en devenant membre actif de l'organisation 1% for the planet. C'est un réseau d'entreprises à travers le monde qui donnent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations œuvrant pour la protection de l'environnement. Le label regroupe des OBNL, des entreprises et des individus, qui souhaitent agir via le financement et la mise en place d'actions concrètes.

Est-ce que le consommateur serait prêt à volontairement additionner une taxe de 1% sur ses revenus ? La question se pose et nul besoin d'attendre que Revenu Québec ne la soustraie de sa paie!

Davantage concrets dans nos actions

Richard souhaite que les individus et les entreprises, incluant ses concurrents, prennent des initiatives volontaires en s'imposant des actions concrètes. Car pour Richard, il ne s'agit pas d'un avantage concurrentiel pour attirer des clients sensibles à la cause environnementale.

« Toutes les organisations ont une responsabilité sociale et cela ne fait surtout pas abstraction de la sauvegarde de notre environnement. » insiste le chef d'entreprise.

Karavaniers est une agence québécoise spécialisée en voyages où on découvre le monde à pied ou au fil de l'eau. Elle est la première ici à avoir offert des voyages dits d'aventures.

