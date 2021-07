L'entreprise CleanTech fait le point sur son chef de la direction, Mark Thorpe

TORONTO, 26 juillet 2021 /CNW/ - EnviroGold Global Limited (« EnviroGold Global » ou « la société ») (CSE:NVRO), une entreprise de technologies propres qui accélère la transition du monde vers une économie des ressources circulaires, a le plaisir de fournir les mises à jour suivantes sur le chef de la direction, M. Mark Thorpe.

En mai 2021, EnviroGold Global a annoncé la nomination de M. Mark Thorpe, leader en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de développement durable, en tant que chef de la direction et membre du conseil d'administration. M. Thorpe, titulaire d'un doctorat en réhabilitation des terrains miniers, possède des dizaines d'années d'expérience comme cadre supérieur dans les domaines de l'exploitation minière, de la durabilité et de l'environnement. Ses antécédents professionnels incluent des postes supérieurs chez Placer Dome, Golden Star Resources et Torex. (voir le lien vers l'équipe de direction d'EnviroGold Global)

EnviroGold Global est heureuse d'annoncer que M. Thorpe a récemment été nommé président du conseil d'administration du Conseil canadien de l'innovation minière, un organisme dont il était auparavant le vice-président.

EnviroGold Global a également le plaisir d'annoncer que M. Mark Thorpe a accepté une invitation à présenter un exposé technique au congrès annuel de la Society of Mining, Metallurgy and Engineering (SME). La SME est la principale association professionnelle du secteur de l'exploitation minière, de la métallurgie et de l'ingénierie connexe. M. Thorpe a l'intention de faire une présentation sur la réhabilitation des sites miniers abandonnés pour l'amélioration de l'habitat faunique.

Commentant les réalisations de M. Thorpe, le président d'EnviroGold Global, M. David Cam, a déclaré : « Nous sommes ravis que M. Thorpe ait été honoré par sa nomination au poste de président du conseil d'administration du Conseil canadien de l'innovation minière. Le Conseil continuera de profiter de l'expertise, du professionnalisme et de l'engagement indéfectible de M. Thorpe à l'égard du développement durable et du développement responsable des ressources. De même, nous avons hâte de voir la prochaine présentation de M. Thorpe à la SME et de mettre en valeur l'expertise de calibre mondial d'EnviroGold Global en matière de facteurs ESG et de récupération des ressources. »

À propos d'EnviroGold Global

EnviroGold Global, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, est une entreprise de technologies propres qui capitalise sur les bonnes pratiques environnementales et qui répond de façon durable à la demande mondiale croissante de métaux précieux, essentiels et stratégiques en récupérant la valeur non réhabilitée des résidus miniers et des flux de déchets d'exploitation des ressources. EnviroGold Global tire parti d'une technologie exclusive, de connaissances opérationnelles supérieures et d'une culture agile et efficace pour récupérer des métaux précieux, recharger des ressources naturelles essentielles et accélérer la transition du monde vers une économie durable des ressources circulaires. EnviroGold Global est en train d'élargir l'important pipeline de retraitement de la société.

Renseignements

M. Mark B. Thorpe

EnviroGold Global Limited

Téléphone : +1 416 777-6720

Courriel : [email protected]

Jonathan L. Robinson, FCA

Relations avec les investisseurs :

Téléphone : +1 416 669-1001

Envoyez un courriel : [email protected]

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois en valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés contenus dans le présent document qui ne sont pas clairement de nature historique peuvent constituer des énoncés prospectifs.

De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'une terminologie prospective, comme « planifie », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « inscrit au budget », « planifié », « estime », « prévoit », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou d'autres expressions similaires et peuvent contenir des énoncés stipulant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, vont survenir ou être obtenus. Les informations prospectives et les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés concernant la mise en œuvre des politiques ESG et de gouvernance d'entreprise, l'expansion du pipeline de retraitement de la société et sa capacité à accélérer la transition mondiale vers une économie des ressources circulaires. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur certaines hypothèses et des événements futurs prévus, à savoir la capacité de la société à poursuivre son activité; la viabilité commerciale et la croissance continues de l'industrie des technologies propres et du retraitement des déchets miniers; l'approbation constante des activités de la société par les autorités gouvernementales et/ou réglementaires compétentes; le développement continu de technologies propres et de technologies de retraitement des déchets miniers; et la croissance continue de la société. Ces énoncés impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les accomplissements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés, notamment : l'incapacité potentielle de la société à poursuivre son activité; l'incapacité de la société à accélérer la transition mondiale vers une économie circulaire des ressources; les risques associés à l'exploitation minière et à l'industrie du recyclage des déchets miniers en général; la concurrence accrue sur le marché des technologies propres et du retraitement des déchets; la non-viabilité potentielle des technologies propres et du retraitement des déchets miniers; l'évaluation erronée de la valeur et des avantages potentiels de diverses transactions; les risques associés aux mesures gouvernementales et/ou réglementaires potentielles en ce qui concerne les technologies propres et le retraitement des déchets miniers; les risques associés à un effondrement potentiel de la valeur des technologies propres et du retraitement des déchets; et les risques liés à l'incapacité potentielle de la société d'agrandir son pipeline de retraitement.

Les lecteurs sont avisés que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. En outre, ils sont invités à ne pas se fier indûment à des énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels ils reposent seront concrétisés. Ces informations, bien que jugées raisonnables par la direction au moment de leur préparation, peuvent s'avérer inexactes et les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux déjà prévus. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément nuancés par la présente mise en garde et reflètent les attentes de la société à la date du présent document et sont susceptibles de changer par la suite. La société n'est pas tenue de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, estimations ou opinions, d'événements ou de résultats futurs ou autres, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces informations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

