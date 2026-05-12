La plateforme propose des capacités améliorées, notamment de nouveaux outils de négociation multidevises, des renseignements exploitables et une construction de portefeuille évolutive

David Kamerman promu à la direction des relations stratégiques et des activités canadiennes en technologies financières d'Envestnet

BERWYN, Pennsylvanie, 12 mai 2026 /CNW/ - Envestnet, chef de file en technologies financières adaptatives, a annoncé aujourd'hui le renforcement de son engagement B2B envers le marché canadien, grâce à des investissements soutenus, à une direction renforcée et à de nouvelles capacités de plateforme conçues pour aider les sociétés de gestion de patrimoine à accroître leur efficacité et à poursuivre leur croissance dans un environnement réglementaire plus transparent. Dans cette foulée, David Kamerman a été promu afin de diriger les relations stratégiques et les activités canadiennes en technologies financières de la Société, témoignant de l'investissement continu d'Envestnet dans son leadership et de son engagement envers le Canada.

Les activités canadiennes de la Société visent à doter les conseillers de solutions leur permettant de répondre aux nouvelles exigences canadiennes en matière d'information sur le coût total, qui obligeront les sociétés à communiquer aux clients, en dollars, le coût total des solutions de placement à compter de 2027.

Les règles canadiennes en matière d'information sur le coût total exigent des sociétés de services financiers qu'elles communiquent, en dollars, tous les frais liés aux fonds d'investissement, qu'ils soient directs ou intégrés, dans les rapports annuels destinés aux clients. Ces rapports comprendront une ventilation du ratio des frais du fonds et visent à présenter clairement l'incidence totale des frais pour les clients. Alors que les sociétés se préparent à ces exigences de transparence accrues, plusieurs se tournent vers les plateformes de comptes gérés unifiés (CGU), qui permettent aux conseillers de construire et de gérer des portefeuilles fondés sur des modèles, évolutifs, suivis activement et alignés sur les attentes changeantes des clients en matière de coûts et de rendement.

« Nous sommes fiers de renforcer notre engagement envers le Canada et de collaborer avec des institutions financières partout au pays pour les aider à préparer leurs activités aux exigences réglementaires en évolution », a déclaré David Kamerman, CFP®, directeur principal, responsable du développement des affaires au Canada. « Alors que l'information sur le coût total transforme l'industrie, les conseillers ont besoin de moyens concrets pour moderniser la façon dont les portefeuilles sont construits et gérés. Notre plateforme de comptes gérés unifiés permet aux conseillers de construire, à grande échelle, des portefeuilles fondés sur des modèles, axés sur les coûts et à forte conviction, afin de les aider à offrir de meilleurs résultats à leurs clients tout en exploitant leurs activités plus efficacement. »

En mars 2025, Envestnet a lancé une solution d'indexation directe (ID) inédite pouvant être détenue dans un CGU. Ce service d'ID est offert par l'entremise de sociétés inscrites canadiennes, qui retiennent les services d'Envestnet à titre de sous-conseiller. La solution connaît une adoption croissante auprès des sociétés et des conseillers qui recherchent des solutions de portefeuille plus personnalisables et fiscalement avantageuses, tandis que les renseignements et analyses de données d'Envestnet permettent aux conseillers et aux sociétés de mieux servir leurs clients grâce à une information claire, exploitable et orientée vers l'action.

Dans le cadre de son investissement continu dans le marché canadien, Envestnet a récemment nommé David Kamerman à la tête de ses activités au Canada, où il agit également à titre de gestionnaire des relations stratégiques auprès des clients canadiens. Dans ce rôle, David se concentre sur le renforcement des partenariats avec les clients et veille à ce que les sociétés tirent pleinement parti de la valeur de la plateforme et des capacités de technologies financières adaptatives d'Envestnet.

Envestnet poursuit l'expansion de sa feuille de route technologique et de solutions au Canada, notamment par l'ajout d'améliorations visant à soutenir les portefeuilles multidevises afin de mieux répondre aux besoins des conseillers canadiens. Ces innovations s'appuient sur l'investissement pluriannuel plus large d'Envestnet dans les capacités de sa plateforme, conçu pour aider les sociétés à offrir à leurs clients des solutions de placement plus personnalisées, évolutives et transparentes.

« Envestnet continue de rehausser les standards de la gestion de patrimoine au Canada en soutenant les conseillers dans la construction et la gestion de portefeuilles », a déclaré Andrew Stavaridis, chef des relations d'Envestnet. « La promotion de David illustre notre engagement envers les activités canadiennes et l'investissement accru que nous consacrons à ce marché. Grâce à son leadership, nous nous distinguons en aidant les conseillers à adopter des solutions novatrices et à améliorer les résultats. »

Les professionnels canadiens des services financiers qui participeront à Envestnet Elevate 2026, qui se tiendra les 19 et 20 mai au Phoenix Convention Center, à Phoenix, en Arizona, peuvent s'inscrire à un souper spécial destiné aux clients canadiens d'Envestnet, qui sera animé par M. Kamerman et nos commanditaires. Pour en savoir plus, visitez https://www.envestnet.com/event/elevate/agenda/?tab.day=20260518#/.

« Envestnet a amélioré l'expérience des conseillers de Gestion de patrimoine Manuvie, notamment en élargissant l'accès aux plateformes de comptes gérés unifiés (CGU) et aux portefeuilles modèles, en plus des outils de gestion de portefeuille offerts par la plateforme de gestion de patrimoine d'Envestnet », a déclaré Brittany L. Bascom, responsable du bureau des placements de Gestion de patrimoine Manuvie au Canada. « Les améliorations continues apportées à la technologie permettent aux conseillers de construire avec confiance des portefeuilles à forte conviction et efficients sur le plan des coûts, à grande échelle, en leur offrant plus de flexibilité, de contrôle et de temps à consacrer aux relations avec leurs clients. »

Envestnet collabore avec plusieurs institutions financières de premier plan au Canada et continue d'élargir sa présence, avec un nombre croissant de sociétés qui cherchent à tirer parti de sa plateforme pour accroître l'évolutivité, l'efficacité et la productivité des conseillers.

Ces avancées sont soutenues par l'investissement continu d'Envestnet dans ses capacités technologiques et de développement de produits, réaffirmant son engagement à long terme envers l'innovation dans les marchés américain et canadien. Pour en savoir plus, visitez : https://newsroom.envestnet.com/2025-09-08-ENVESTNET-ANNOUNCES-FIVE-YEAR-STRATEGIC-ROADMAP,-MARKED-BY-INVESTMENTS-IN-RESEARCH-DEVELOPMENT,-CLIENT-SUPPORT-AND-AI.

À propos d'Envestnet

Envestnet est un chef de file en technologies financières adaptatives, qui aide les conseillers à répondre aux besoins du moment grâce à ses technologies complètes, à ses renseignements exploitables et à son soutien de premier plan dans l'industrie. Ces capacités permettent aux conseillers de prendre des décisions éclairées à chaque étape de la vie financière d'un client. Forte de 25 ans d'expérience et de 7,0 billions de dollars d'actifs sur sa plateforme, Envestnet a la confiance de plus du tiers des conseillers financiers auprès de nombreuses banques, sociétés de gestion de patrimoine, maisons de courtage et sociétés de conseils en placement inscrites de premier plan.

Pour en savoir plus sur la façon dont Envestnet façonne l'avenir du conseil financier, visitez www.envestnet.com. Suivez-nous pour les dernières actualités et analyses sur LinkedIn et X (Envestnet_).

Envestnet désigne l'ensemble des filiales d'exploitation de la société de portefeuille Envestnet, Inc.

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SOURCE Envestnet

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