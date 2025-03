Une première dans la gestion de patrimoine au Canada : l'indexation directe intégrée à une structure de comptes gérés unifiés

BERWYN, Pennsylvanie, le 31 mars 2025 /CNW/ - Envestnet élargit son engagement envers le marché canadien de la gestion de patrimoine avec le lancement d'une solution novatrice : l'indexation directe intégrée à une structure de comptes gérés unifiés (CGU). Il s'agit d'une première au Canada, offrant aux conseillers une flexibilité accrue, une personnalisation avancée et une meilleure efficacité fiscale pour leurs clients.

L'indexation directe est devenue un élément clé de la gestion de patrimoine moderne, permettant aux investisseurs d'adapter leurs portefeuilles à leurs besoins spécifiques tout en optimisant l'impact fiscal et en gérant plus efficacement leur exposition aux marchés. Selon Cerulli Associates[1], ce segment connaît la croissance la plus rapide parmi les comptes gérés, avec un taux annuel composé (TCAC) de 12,3 % entre 2022 et 2026, surpassant ainsi les fonds négociés en bourse (FNB) et les fonds communs de placement. D'ici 2026, les actifs sous gestion en indexation directe devraient atteindre 800 milliards de dollars, soutenus par l'adoption croissante des conseillers et une demande accrue des investisseurs pour des solutions personnalisées et fiscalement avantageuses. Bien que ces tendances soient observées principalement aux États-Unis, nous anticipons une trajectoire similaire au Canada, où les investisseurs recherchent davantage de contrôle sur la construction de leurs portefeuilles.

Grâce à cette innovation, Envestnet introduit, à travers QRG, son Groupe de recherche quantitative, une solution d'indexation directe intégrée à une structure de CGU, permettant aux conseillers canadiens d'incorporer aisément ces stratégies au sein de portefeuilles multi-actifs.

« Depuis 2013, QRG est un pionnier de l'offre de solutions d'indexation directe basées sur des modèles de CGU. Grâce à une croissance soutenue dans ce domaine, nous sommes devenus le plus important gestionnaire de comptes distincts gérés (SMA) largement distribué sur la plateforme d'Envestnet[4] » a déclaré Brandon Thomas, co-chef des placements à Envestnet. « Nous sommes fiers d'établir une fois de plus la norme en développant et en gérant ces stratégies, spécifiquement conçues pour les conseillers canadiens et leurs clients. »

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large d'Envestnet visant à enrichir les capacités de sa plateforme et à améliorer l'expérience des conseillers et de leurs clients au Canada.

« Notre objectif est d'offrir aux conseillers des outils adaptés à l'évolution des besoins de leurs clients », a déclaré Michael Featherman, responsable de la consultation en investissement et de la distribution à Envestnet. « C'est la première fois qu'une solution d'indexation directe est intégrée dans un compte géré unifié au Canada, ce qui permet aux conseillers d'offrir une personnalisation de portefeuille à grande échelle. Nous sommes convaincus que cette innovation transformera la façon dont les investisseurs canadiens accèdent à des solutions de gestion de patrimoine sur mesure, leur offrant ainsi davantage de contrôle, d'efficacité et de flexibilité. »

À PROPOS D'ENVESTNET

Envestnet est un leader en innovation dans le domaine des solutions de gestion de patrimoine, offrant des technologies intégrées, des analyses avancées et des solutions d'investissement complètes. Depuis 25 ans, Envestnet accompagne les conseillers financiers dans l'optimisation de leur croissance et l'amélioration du service à leurs clients grâce à des outils technologiques de pointe et un soutien continu. Plus d'un tiers des conseillers financiers nord-américains utilisent ses services. De nombreuses banques nord-américaines, firmes de gestion de patrimoine et maisons de courtage s'appuient également sur Envestnet pour gérer leurs portefeuilles, accroître leur productivité et offrir des résultats optimaux à leurs clients.

Pour en savoir plus sur Envestnet, visitez https://www.envestnet.com/. Suivez-nous pour les dernières actualités et analyses sur LinkedIn et X (@Envestnet_).

Envestnet désigne l'ensemble des filiales d'exploitation de la société mère, Envestnet, Inc.

1 U.S. Managed Accounts 2023, Cerulli Associates

2 Actifs sous gestion au 22 mars 2025

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1763513/Envestnet_Logo.jpg

SOURCE Envestnet

CONTACTS MÉDIAS : Amy Norcini, Envestnet, [email protected]; Laura Simpson | JConnelly pour Envestnet, [email protected]