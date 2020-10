MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Laboratoires Paladin, une société affiliée d'Endo International plc (NASDAQ : ENDP), a annoncé aujourd'hui que l'Ontario, le Québec, le Manitoba et la Saskatchewan remboursent maintenant EnvarsusMD PA pour les adultes recevant une allogreffe de rein ou de foie et répondant à certains critères de remboursement (voir ci-dessous) pour la prophylaxie du rejet d'organe. Cette annonce fait suite à un accord conclu en juillet entre Laboratoires Paladin et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) portant sur les modalités de remboursement d'EnvarsusMD PA par les régimes d'assurance publics.

« Nous sommes très heureux d'annoncer qu'EnvarsusMD PA est maintenant admissible à un remboursement dans la majorité des provinces canadiennes, affirme Livio Di Francesco, vice-président et directeur général des Laboratoires Paladin. Ce nouveau jalon franchi, l'accès à une importante option de rechange en matière d'immunosuppresseurs sera plus équitable et profitera à un plus grand nombre de greffés de rein ou de foie. EnvarsusMD PA bonifiera les options thérapeutiques pour ces patients et les professionnels de la santé. »

En mettant l'accent sur les traitements spécialisés, notamment en immunologie de la transplantation, Laboratoires Paladin est résolue à soutenir l'innovation dans le domaine de la greffe.

Pour connaître les critères de remboursement détaillés, veuillez consulter la liste des médicaments provinciale pertinente :

À propos d'EnvarsusMD PA

EnvarsusMD PA (comprimés de tacrolimus à libération prolongée) est un comprimé uniquotidien indiqué pour la prophylaxie du rejet d'organe chez les adultes recevant une allogreffe de rein ou de foie en combinaison avec d'autres immunosuppresseurs1. EnvarsusMD PA est formulé à l'aide d'une technologie brevetée appelée MeltdoseMD. La mise au point clinique d'EnvarsusMD PA repose sur une étude pharmacocinétique et des essais cliniques auxquels ont participé des greffés rénaux ou hépatiques de novo ou stables.

EnvarsusMD est une marque déposée de Veloxis Pharmaceuticals A/S et est également commercialisé en Europe et aux États-Unis.

À propos de la greffe rénale et de la greffe hépatique

Au Canada, les greffes les plus fréquentes sont celles du rein et du foie; elles comptent pour plus de 76 % de toutes les greffes d'organes réalisées chaque année3. Pour prévenir le rejet consécutif à une greffe, tous les patients ayant reçu une greffe de rein ou de foie doivent prendre des immunosuppresseurs. Au cours des dernières décennies, de grandes avancées dans les traitements immunosuppresseurs ont permis d'améliorer considérablement les résultats des patients, y compris la qualité de vie liée à la santé2-4. En 2018, plus de 17 000 Canadiens (le Québec exclu) avaient un greffon rénal fonctionnel, et 5 900 avaient un greffon hépatique fonctionnel3.

À propos de Laboratoires Paladin

Établie à Montréal, au Canada, Laboratoires Paladin est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition de produits pharmaceutiques novateurs destinés au marché canadien ou l'obtention de licences de mise en marché. Paladin est une entité d'Endo International plc (NASDAQ : ENDP), une société pharmaceutique spécialisée qui s'est engagée à aider les patients à vivre pleinement leur vie en leur offrant des traitements de qualité ayant un effet positif sur leur vie. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.paladin-labs.com ou endo.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, notamment les déclarations de M. Di Francesco et d'autres déclarations relatives au remboursement d'EnvarsusMD PA, au sens de la Private Securities Litigation Reform Act, loi américaine de 1995, et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières pertinentes. Les énoncés comprenant des mots ou expressions comme « croire », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « pouvoir », « espérer », « intention », « directive » et « futur » ou des expressions similaires sont des énoncés prospectifs. Étant donné que ces énoncés reflètent les opinions, attentes et croyances actuelles d'Endo en ce qui concerne des événements futurs, ils comportent des risques et des incertitudes. Bien qu'Endo croie que ces énoncés prospectifs et l'information qu'ils contiennent reposent sur des hypothèses et des attentes raisonnables, le lecteur ne doit pas accorder une confiance indue à ces énoncés ni à aucun autre énoncé ou aucune autre information contenus dans le présent communiqué. Les investisseurs doivent être avisés que de nombreux facteurs, décrits plus en détail dans les documents déposés par Endo auprès des organismes de règlementation des valeurs mobilières des États-Unis et du Canada, notamment sous la rubrique « Risk Factors » (facteurs de risque) des formulaires 10-K, 10-Q et 8-K d'Endo déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et auprès des organismes de règlementation des valeurs mobilières au Canada dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») et autrement cités dans le présent document ou les documents indiqués, pourraient avoir une incidence sur les résultats financiers futurs d'Endo et entraîner un écart considérable entre les résultats réels d'Endo et les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs contenus dans le formulaire 10-K du rapport annuel d'Endo. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à ces facteurs de risque. Ces facteurs peuvent, de manière individuelle ou combinée, provoquer des différences considérables entre les résultats réels d'Endo et les résultats prévus et les résultats historiques. Endo décline toute obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, de développements futurs ou autres, sauf dans les cas où les lois applicables l'exigent.

