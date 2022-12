ENTREQUATREYEUX, LE CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ EN PHOTOGRAPHIE DE MONTRÉAL, REMPORTE LE PRIX DU RAYONNEMENT CULTUREL2022 DE L'ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Le 16 novembre dernier, lors de son gala annuel des prix Excellence, l'Association des Camps du Québec (ACQ) soulignait la qualité des projets de ses membres. À cette occasion, le jury a attribué au camp Entrequatreyeux, le nouveau prix du Rayonnement culturel 2022, pour son projet de découverte de l'art contemporain.

Ce projet, résultant d'une étroite collaboration avec la Fondation PHI pour l'art contemporain, a permis à des dizaines de jeunes de s'immerger dans l'exposition de Yayoi Kusama, qui s'y tenait cet été.

Equipe de l'éducation de la fondation Phi et celle du camp photo dans la salle des oeuvres de Yayoi Kusama (Groupe CNW/Entre Quatre Yeux)

En dehors des heures d'ouverture, les groupes ont eu droit à des visites guidées personnalisées permettant de découvrir les œuvres à leur rythme, de participer à des discussions riches sur les thèmes artistiques proposés et de mettre en pratique les nouvelles notions à travers la création d'une œuvre.

Une précieuse collaboration

« La visite est un moment fort de la programmation et ses effets se font sentir de multiples façons. L'expression de la pensée critique, écoute de l'autre, inspiration et ouverture d'esprit sont toutes des expériences éprouvées autant par les participant.e.s que par les animatrices.teurs », a déclaré Éric Bergevin, directeur du camp Entrequatreyeux. Il ajoute : « Nous remercions le département d'éducation de la Fondation PHI, un acteur majeur de la diffusion d'œuvres d'art au Québec dont la précieuse collaboration a permis à des centaines de jeunes d'ouvrir leurs horizons artistiques. »

Faire rayonner la culture dans les camps

À travers leur programmation, les camps ont l'occasion de faire découvrir la culture aux participant.e.s. Ayant à cœur de souligner les efforts d'initiation, de pratique et de diffusion d'activités culturelles de ses membres, l'ACQ a créé en 2022, le prix du Rayonnement culturel avec le soutien du ministère de la Culture et des Communications.

À propos du Camp photo Entrequatreyeux

Entrequatreyeux, le plus grand camp de photographie au Québec, a pour mission de sensibiliser les adolescent.e.s de 10 à 16 ans à la fabrication d'images, à l'analyse et à la critique de celles-ci. Dans un studio photo au cœur du décor photogénique du Vieux-Montréal, on y enseigne la technique et les codes de la création d'images à travers une pédagogie axée sur la pratique et le jeu.

À propos de l'Association des camps du Québec

L'Association des camps du Québec (ACQ) a pour mission de promouvoir, représenter et soutenir la qualité et la valeur de l'expérience camp et son apport au développement et à la santé des individus, des familles et de la jeunesse au Québec. Fondée en 1961 à l'initiative de directrices et directeurs de camps de vacances, l'ACQ regroupe plus de 450 membres OBNL, organisations municipales et privées administrant plus de 900 sites de camps qui répondent aux plus hauts standards de sécurité et de qualité de l'industrie.

