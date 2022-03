Entreprises à haut potentiel et IA

CDL-Montréal atteint 1 milliard $ en création de valeur

MONTRÉAL, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - CDL-Montréal, le programme d'accompagnement et de valorisation de startups technologiques de l'École des dirigeants HEC Montréal, vient de franchir le cap du milliard de dollars en création de valeur. Le montant représente la valeur totale des entreprises ayant complété le programme depuis sa création, en 2017.

Ce bilan exceptionnel témoigne de la vitalité de CDL-Montréal pour développer des talents et des entreprises intégrant l'intelligence artificielle (IA) à des fins commerciales et permettant d'optimiser les chaînes d'approvisionnement. Ce résultat est aussi le reflet du grand dynamisme de Montréal et de sa qualité à titre de pôle mondial en intelligence artificielle.

Objectif doublé

Le programme a doublé son objectif initial de 500 millions, fixé pour ses 5 premières années. Chaque année, une cinquantaine de startups technologiques à fort potentiel, issues de domaines variés comme celui de la santé, de l'aéronautique, de la cybersécurité, du transport ou du commerce de détail, y sont admises. C'est donc plus de 180 entreprises qui ont été propulsées par CDL-Montréal.

« La grande réussite de CDL-Montréal c'est de permettre la création de solutions technologiques en intelligence artificielle qui font une différence, souvent à l'échelle planétaire. Pour réussir, les startups ont besoin d'attirer un maximum d'investissements, dans les meilleures conditions de valorisation possibles pour les fondateurs. Et ces conditions favorables, c'est ce que le programme leur offre, en soutenant le développement de leur plan d'affaires et en leur permettant de déployer leur technologie », déclare Julien Billot, directeur du CDL-Montréal, École des dirigeants HEC Montréal.

Un joueur clé dans l'écosystème montréalais

Dans ce programme de portée internationale, plus de 50 % de ces startups ont été créées au Québec et continuent d'y évoluer et de contribuer à l'économie de la province et du pays.

« C'est grâce à des projets collaboratifs comme CDL-Montréal que la région de Montréal peut pleinement participer à l'essor du nouveau marché de l'intelligence artificielle et s'y affirmer comme un centre incontournable. La collaboration entre universitaires, gens d'affaires, scientifiques et investisseurs a le pouvoir de faire naître des nouveaux géants industriels et technologiques, et clairement, en seulement 5 ans, ce programme a su créer de la richesse, des emplois et des occasions d'affaires », souligne Hélène Desmarais, présidente des conseils d'administration de HEC Montréal et du CDL-Montréal.

Allier innovation, éducation, économie et entrepreneuriat

CDL-Montréal accompagne les entreprises scientifiques en phase de démarrage, dans le but de maximiser leur valeur. Le programme repose notamment sur le mentorat et favorise le transfert d'expérience de la communauté entrepreneuriale déjà bien établie et des milieux d'investissement, vers les entrepreneurs à fort potentiel.

Ancré au cœur des activités de HEC Montréal, par son École des dirigeants, le programme profite du vaste réseau scientifique et d'affaires de l'École et de l'expertise de son corps professoral. Depuis 5 ans, 130 étudiantes et étudiants du MBA ont pris part, dans le cadre d'un cours crédité pour leur programme, à l'accompagnement de startups, dans la réalisation d'activités comme la construction de plans d'affaires, la gestion des ressources humaines, la finance ou le marketing.

« Avec son expertise de longue date en science des données, son contexte multilingue et multiculturel, ainsi que son réseau imposant de collaborations à l'échelle de la planète, HEC Montréal offre un environnement tout à fait propice à l'implantation d'un programme comme CDL-Montréal. Son succès constitue l'un des exemples les plus probants des passerelles formidables que l'École peut rendre possibles entre le milieu universitaire, et les milieux d'affaires et scientifiques », ajoute Federico Pasin, directeur de HEC Montréal.

Partenaires financiers

CDL-Montréal compte sur l'implication de partenaires financiers, autant publics que privés et présents dès les débuts du programme : mentionnons l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec ainsi que Banque Nationale, BMO, Espace CDPQ, Power Corporation du Canada, RBC Banque Royale et SCALE AI.

En apprendre plus sur le bilan des 5 premières années de CDL-Montréal

Regardez la vidéo

À propos du Creative Destruction Lab Montréal

CDL-Montréal a débuté ses activités en 2017 sous le leadership de l'École des dirigeants de HEC Montréal. Le réseau a débuté ses activités à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto. Aujourd'hui, le réseau CDL compte 10 sites à travers le monde, dont 5 au Canada. Tous sont rattachés à des universités dont les expertises sont reconnues dans différents domaines, parmi lesquelles UBC, Oxford et HEC Paris.

Fiche technique

Chiffres clés sur CDL-Montréal depuis sa création en 2017

2 cohortes par année : intelligence artificielle (IA) et IA appliquée aux chaînes d'approvisionnement

1 milliard de dollars de création de valeur dont 500 M$ par les entreprises créées au Québec

180 entreprises propulsées par CDL-Montréal

Plus de 1000 emplois créés par des entreprises du programme CDL-Montréal

130 étudiantes et étudiants du MBA impliqués avec des start-ups

Plus de 120 mentors d'affaires et scientifiques

SOURCE École des dirigeants HEC Montréal

Renseignements: Émilie Novales, HEC Montréal, 438 520-3536, [email protected]