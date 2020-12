« Ce nouveau produit révolutionnaire permettra de protéger les professionnels et l'entourage dont l'expression du visage doit être vue pour faciliter la communication dans différentes situations et endroits lorsque la distance de deux mètres ne peut être maintenue comme, par exemple, à l'hôpital, à l'école, à la garderie et au travail. Notre équipe de recherche et développement a réussi à développer un produit à la fois sécuritaire et ergonomique à la fine pointe de la technologie », indique Luc Girard , associé d'Entreprise Prémont.

Investissements majeurs

La production a déjà débuté pour répondre à la forte demande pour ce type de masques au Québec, au Canada et aux États-Unis. « Nous sommes actuellement en mesure de fabriquer des milliers de masques par semaine. La cadence de production s'accélérera dès janvier 2021 pour atteindre des millions d'unités chaque semaine, puisque nous sommes en voie d'automatiser entièrement la fabrication », explique Luc Girard.

Humask-Pro Vision : une innovation québécoise

Son design unique a été conçu de façon à offrir un espace entre la bouche et la fenêtre transparente pour plus de confort et une respirabilité optimale. Fabriqué à partir de membranes hypoallergènes et microporeuses, ce masque se distingue par ses propriétés antibuée et antireflets issues de la technologie unique de filtration HUcare, une innovation québécoise. Le Humask-Pro Vision procure, par ailleurs, une protection remarquable grâce à l'étanchéité des soudures.

« Humask-Pro Vision est né de l'ingéniosité et du savoir-faire québécois en matière de textiles techniques et de fabrication manufacturière. L'approvisionnement local en équipements médicaux de protection individuelle est au cœur de la santé et de la relance économique du Québec. La pandémie a confirmé l'importance pour les gouvernements et les établissements du réseau de la santé de s'approvisionner localement. Cette innovation démontre clairement notre capacité, comme industrie, à se mobiliser afin de fournir de façon soutenue les équipements nécessaires à la protection des travailleurs de la santé, des patients et de la population ainsi qu'à la qualité de vie de personnes malentendantes », affirme Dany Charest, directeur général de TechniTextile Québec, le Créneau d'excellence Matériaux textiles techniques.

« L'arrivée du Humask-Pro Vision est attendue avec impatience par toutes les personnes ayant une perte auditive. Les masques ou couvre-visages artisanaux opaques empêchent la lecture labiale (lecture sur les lèvres) souvent essentielle pour compenser la perte auditive. Nous souhaitons fortement que les professionnels en soins, le personnel en milieu scolaire et en garderie, les employeurs et les commerçants notamment se procurent le Humask-Pro Vision pour mieux répondre aux besoins des personnes malentendantes. Les enfants, les personnes en apprentissage de la langue ou ayant un trouble développemental du langage pourront aussi bénéficier de ce masque porté par leurs éducateurs », explique Jeanne Choquette, présidente d'Audition Québec.

Ce nouveau produit est conforme aux exigences de Santé Canada (norme ASTM F2100-19) quant aux normes d'inflammabilité, de respirabilité et de protection aux particules fines (virus), aux bactéries et aux projections de liquides et de sang et par le fait même, aux exigences de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Disponibles maintenant!

Humask-Pro Vision sera distribué notamment à travers les écoles, les hôpitaux et les institutions gouvernementales ainsi que des distributeurs spécialisés. Le masque sera aussi disponible au public à compter du début de l'année 2021 sur le site Web de l'entreprise au humask.com.

Cette innovation québécoise constitue un bel exemple de collaboration et de complémentarité, alliant développement économique et technologique ainsi qu'engagement sociocommunautaire. En ce sens, une partie des profits de la vente du Humask-Pro Vision sera remise à l'organisme Audition Québec. « Ce projet me tient particulièrement à cœur, puisque l'un de mes deux enfants - comme des milliers d'enfants du Québec et ailleurs dans le monde - pourra poursuivre son développement normalement, malgré sa perte auditive, grâce à l'ingéniosité et à la persévérance de notre équipe et de l'ensemble de nos partenaires dans ce projet », ajoute Luc Girard.

Entreprise Prémont poursuit son essor avec plusieurs dizaines de millions de masques réguliers de procédure produits au cours des huit derniers mois. L'entreprise vient de terminer des travaux d'agrandissement à son usine de Louiseville, portant sa superficie à 25 000 pi. carrés, seulement six mois après son ouverture. Les propriétaires ont investi plus de 10 millions de dollars depuis la première pelletée de terre en mars dernier. L'entreprise, qui emploie 160 personnes, approvisionne les gouvernements du Québec et du Canada, les PME et les grandes entreprises.

À propos d'Entreprise Prémont

Entreprise Prémont a débuté la fabrication de masques en avril 2020 afin de répondre à la pénurie d'équipements médicaux de protection individuelle, engendrée par la pandémie de COVID-19.

L'usine située à Louiseville fabrique presque exclusivement des masques chirurgicaux et de procédure à usage unique allant du niveau de protection 1 à 3. Vendus sous la marque de commerce Humask, ces masques sont conformes Santé Canada.

À propos d'Audition Québec

Audition Québec est un organisme à but non lucratif qui dessert la clientèle des personnes adultes malentendantes ou devenues sourdes et leur entourage et qui a pour mission de promouvoir l'autonomie et l'intégration des personnes ayant des problèmes d'audition au Québec.

À propos de TechniTextile Québec

TechniTextile Québec, créneau d'excellence créé en 2017, réunit l'ensemble des acteurs industriels, techniques, scientifiques et gouvernementaux impliqués au sein de la chaîne de valeur du secteur des matériaux textiles techniques au Québec. Ce pôle d'expertise, une initiative de la démarche ACCORD du ministère de l'Économie et de l'Innovation, vise ainsi à favoriser le développement durable de l'industrie.

NOTES :

