La sécurité sans précédent, l'accompagnement financier axé sur l'IA et les outils dynamiques de pointe de l'industrie offrent une expérience financière connectée qui permet aux consommateurs canadiens de prendre en charge leur santé financière

TORONTO, le 21 avril 2022 /CNW/ - Savvii Group Inc. (« SAVVII » ; prononcé sa-vee) - la nouvelle entreprise canadienne spécialisée en technologie financière tournée vers l'avenir qui se vante d'avoir conçu la « Carte la plus intelligente dont vous aurez besoin » - a annoncé aujourd'hui un financement de 10 millions de dollars de la part d'une importante firme d'investissement. Prévu pour un lancement de la version bêta dans la seconde moitié de 2022, SAVVII offrira une gamme complète de solutions personnalisables qui permettront à ses membres de jouer un rôle actif dans leur santé financière, de l'épargne intelligente aux dépenses plus intelligentes et tout ce qu'il y a entre les deux. Fondée par Marcius Bansavatar, leader d'opinion expérimenté, concepteur de produits financiers et innovateur en matière de paiements, SAVVII vise à éliminer les obstacles relatifs aux compétences financières et à permettre une expérience financière véritablement connectée à l'ère numérique pour un éventail de consommateurs canadiens.

« Nous sommes ravis de cette ronde de financement alors que SAVVII accélère la croissance de notre équipe et la création de solutions axées sur les objectifs et en accord avec notre vision », déclare Marcius Bansavatar. » fondateur et PDG de SAVVII. « Les consommateurs sont exigeants et méritent davantage de la part de leurs institutions financières, et il est temps que les clients tiennent vraiment les rênes de leur santé financière. SAVVII n'est pas défini par nos produits et services, mais plutôt par la manière dont nous allons permettre à nos membres de faire travailler leur argent pour eux grâce à des solutions de paiement plus intelligentes, des objectifs réalisables, des progrès mesurés et une gamme complète d'offres pour compléter leurs besoins. »

Avant le financement de démarrage, SAVVII a déjà attiré et établi un partenariat avec les meilleurs talents de l'industrie pour commencer à développer sa marque, son infrastructure et ses solutions et continue d'évoluer rapidement avec des opportunités de carrière et de croissance passionnantes. Les membres fondateurs de l'équipe, affectueusement surnommés « SAVVIIES », ont fait leurs preuves dans leur capacité à attirer et retenir des talents diversifiés, inclusifs et engagés, garantissant que seules les équipes les plus intelligentes sont construites pour servir la « carte la plus intelligente dont vous aurez besoin ».

« L'objectif de SAVVII est de fournir à ses membres plus que des solutions financières, en rejetant l'approche unique des institutions financières traditionnelles et en adoptant une approche plus personnalisée pour répondre aux divers objectifs et besoins de chaque membre, explique Bansavatar. « Il est correct de quitter votre banque actuelle si la relation ne fonctionne pas pour vous. Personne ne devrait se contenter lorsqu'on peut profiter davantage de la vie et avec SAVVII, c'est exactement ce que nous faisons - nous offrons PLUS. Plus de contrôle, plus d'économies, plus de voyages … plus de ce dont VOUS avez besoin. »

Dans l'ADN de SAVVIIES, il y a une obsession à offrir un choix aux membres, un bon rapport avantages-coûts et la sécurité chaque fois qu'on insère, glisse, scanne ou tape la carte - et la demande pour ces éléments critiques est claire. Les numéros sur les listes d'attente pour ceux désireux de mettre la main sur le nombre limité de « cartes les plus intelligentes dont vous aurez besoin » dans la phase Bêta de SAVVII augmentent chaque jour, indiquant un fort appétit pour des solutions financières connectées et responsabilisantes qui offrent une approche véritablement holistique et personnalisée. Pour réserver votre place convoitée sur la liste d'attente, en apprendre davantage sur SAVVII ou explorer les possibilités de carrière passionnantes disponibles de A à Z, visitez https ://savvii.ca/.

À propos de Savvii Group Inc.

Savvii Group Inc. (SAVVII) redéfinit ce que signifie tenir les rênes d'une santé financière globale, en fournissant des conseils axés sur la sécurité, l'IA et des outils dynamiques de pointe qui ont une incidence sur pratiquement tous les éléments du parcours financier pour les Canadiens. Pour plus d'informations, pour suivre l'avancement du lancement du produit ou pour vous inscrire sur la liste d'attente actuelle afin d'obtenir la « carte la plus intelligente dont vous aurez besoin », jusqu'à épuisement des stocks, visitez https://savvii.ca/.

