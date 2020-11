Entrepreneurs en Action du Québec (EAQ) lance le mouvement des clés et interpelle le gouvernement Legault dans le cadre de sa mise à jour budgétaire

QUÉBEC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Entrepreneurs en Action du Québec (EAQ) est un collectif de PME et de travailleurs autonomes impactés lourdement par la gestion de la Covid-19 par le gouvernement Legault. Notre regroupement qui ne cesse de grossir compte plus de 700 membres. « Tous les jours, nous discutons avec des entrepreneurs qui en ont ras-le-bol de se retrouver dans l'angle mort du gouvernement actuel et qui sont sacrifiés dans une stratégie qui, 8 mois plus tard, n'a toujours pas faite ses preuves. », témoigne Benoit Girouard, l'un des porte-parole du regroupement.