Entrepreneurs en Action du Québec (EAQ) lance le mouvement des clés et interpelle le gouvernement Legault dans le cadre de sa mise à jour budgétaire

QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Entrepreneurs en Action du Québec (EAQ) est un collectif de PME et de travailleurs autonomes impactés lourdement par la gestion de la Covid-19 par le gouvernement Legault. Notre regroupement qui ne cesse de grossir compte plus de 700 membres. « Tous les jours, nous discutons avec des entrepreneurs qui en ont ras-le-bol de se retrouver dans l'angle mort du gouvernement actuel et qui sont sacrifiés dans une stratégie qui, 8 mois plus tard, n'a toujours pas faite ses preuves. », témoigne Benoit Girouard, l'un des porte-parole du regroupement.

Le gouvernement ne peut prétendre que des programmes de prêts représentent une mesure adéquate pour des entreprises qu'il ferme de force. En l'absence de couverture des salaires et des pertes, la prochaine vague sera celle des fermetures d'entreprises. Le gouvernement doit assumer, dès maintenant, ses responsabilités. Si, lors la mise à jour budgétaire de jeudi, l'actuel gouvernement ne s'ajuste pas face aux PME, c'est qu'il aura fait un choix et qu'il aura programmé la mise à mort de milliers d'entreprises.» souligne Benoit Girouard.

Devant cette difficulté chronique à se faire entendre auprès du gouvernement actuel, EAQ lance le mouvement des clés. Tous les députés au Québec ont reçu une lettre accompagnée d'une clé qui symbolise la fermeture des PME du Québec. « Nous invitons tous les propriétaires d'entreprises ainsi que tous les travailleurs autonomes du Québec à envoyer deux clés; une au Premier Ministre Legault et l'autre au Ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon afin de manifester votre désaccord avec le traitement actuel réservé aux entreprises du Québec », ajoute Samuel Grenier, porte-parole du collectif.

Nos propositions dans le cadre de cette mise à jour:

Ouvrir les commerces en zone rouge en établissant un horaire de fréquentation de certains commerces en zone rouge pour les clients les plus vulnérables; Convertir le Programme d'Aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises (PAUPME) en un soutien direct, non remboursable et couvrant l'ensemble des dépenses de l'entreprise fermée, incluant les jeunes entreprises qui ont moins d'un an d'existence; Instaurer un système de remplacement de revenus basé sur le chiffre d'affaires perdu, sans égard à la rentabilité du commerce.

