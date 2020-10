Entrepreneurs en Action du Québec (EAQ) demande au gouvernement Legault de rendre des comptes.

QUÉBEC, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Entrepreneurs en Action du Québec (AEQ) est un collectif spontané de PME et de travailleurs autonomes impactés lourdement par la gestion de la Covid-19 par le gouvernement de Francois Legault. En seulement 10 jours notre regroupement représente désormais 400 entrepreneurs de divers secteurs (événementiel, gym, restauration, traiteur, voyage, soins de beauté, etc) et nous espérons prochainement élargir notre collectif à tous les secteurs touchés par la présente gestion de crise. « Avec 98% de toutes les entreprises au Québec, les PME ne sont pas seulement le cœur du Québec, mais pratiquement le corps en entier. Elles représentent 93% des parts d'emploi », témoigne Benoit Girouard, initiateur et l'un des porte-parole du collectif.

Nous sommes aux premières loges de ce qui se passent dans la société québécoise, que ce soit par le vécu, l'observation ou les témoignages que nous recevons. Devant les fermetures d'entreprises, les faillites à venir, les multiples drames humains et les nombreux dommages collatéraux aux familles du Québec, nous avons décidé d'agir.

L'OMS définit la santé publique comme la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé physique et mentale à un niveau individuel et collectif. « Je pose la question : Où est passé notre santé mentale et physique de la collectivité depuis le mois de mars alors que la Santé publique et le gouvernement prennent des décisions impactant durablement la population ? » souligne Benoit Girouard.

Nous avons le sentiment profond d'avoir été abandonné et sacrifié par ce gouvernement dans une vision unidimensionnelle d'un problème de santé publique. « Voilà pourquoi à partir de maintenant Entrepreneurs en Action du Québec utilisera des moyens médiatiques, légaux et autres afin de se faire entendre », ajoute Samuel Grenier, porte-parole du collectif. Alors que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, pense que les règles du marché agissent, cela lui sert de paravent pour masquer que c'est son gouvernement qui est largement responsable de la crise qui s'installe. M Legault, allez-vous entendre le message de notre première vidéo?

https://youtu.be/OZCqSHF9vMQ

SOURCE Entrepreneurs en Actions du Québec

Renseignements: Pour entrevues : Benoit Girouard, porte-parole 450-495-1910 ; Samuel Grenier, porte-parole 450-420-2606