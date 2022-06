Entrepreneuriat - Québec appuie la création de quatre nouveaux points de service de La Ruche

QUÉBEC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention d'un montant maximal d'un million de dollars à la plateforme de financement participatif La Ruche. Cette contribution vise à appuyer sa mission et ses différents points de service, en plus de soutenir l'implantation de nouvelles Ruches dans les régions de Laval, de l'Outaouais, de la Côte-Nord et des Laurentides.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Par l'entremise de ses partenaires et de sa plateforme, La Ruche facilite l'accès à des ressources financières adaptées aux besoins des entrepreneurs. Elle offre aussi de l'accompagnement humain et professionnel et permet aux entreprises de bénéficier des conseils d'un réseau d'ambassadeurs pour favoriser la réussite de leur campagne de financement participatif.

Citation :

« S'il y a une chose qui est essentielle pour assurer la réussite de nos entrepreneurs, c'est bien l'accompagnement. Depuis leur tout début, les différentes Ruches à travers le Québec répondent aux besoins réels des communautés et favorisent la concrétisation de nombreux projets, qui génèrent des retombées importantes dans nos régions. On est très fiers de contribuer au succès de cette plateforme. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

Faits saillants :

La Ruche est un organisme à but non lucratif spécialisé en financement participatif qui favorise la réalisation de projets stimulant le rayonnement et la vitalité économique des régions du Québec. Depuis sa création en 2013, elle a aidé plus de 1 250 projets à voir le jour. Elle a aussi permis de mobiliser 135 000 contributeurs et de récolter plus de 25 millions de dollars en financement participatif.

L'organisme compte actuellement onze points de service à travers le Québec, soit dans les régions de la Capitale-Nationale, de Montréal, de l'Estrie, du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Chaudière-Appalaches, de la Montérégie, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Centre-du-Québec et de Laval . Cette dernière Ruche a été inaugurée le 21 juin dernier.

. Cette dernière Ruche a été inaugurée le 21 juin dernier. La contribution gouvernementale provient de l'enveloppe de 28,7 millions de dollars annoncée dans le Plan budgétaire 2019-2020 pour appuyer des organismes de soutien à l'entrepreneuriat. De ce montant, 3 millions de dollars visaient à appuyer La Ruche jusqu'en 2023.

