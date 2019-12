Entrepreneuriat et investissements : deux nouveaux administrateurs pour Anges Québec

MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Anges Québec est heureux d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux administrateurs sur son conseil d'administration : Philip Hazeltine et Kathleen Ngassam. Respectivement experts de l'entrepreneuriat juridique et de la gestion de projet, Philip et Kathleen sauront faire profiter de leur expertise au conseil d'administration en faisant le pont entre les entreprises en portefeuille et les exigences des investisseurs.

Philip Hazeltine, l'avocat et l'homme d'affaires

Après cinq ans à pratiquer le droit dans un cabinet d'avocats à Montréal, Philip décide de se lancer en affaires. Neolegal voit le jour en 2017 de sa rencontre avec Fabien Navet et Sid Benachenhou. L'objectif de cette première plateforme juridique québécoise est de rendre la justice plus accessible et moins compliquée pour les particuliers et les petites entreprises.

Ancien ange investisseur, Philip connaît bien la mission d'Anges Québec. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussé à se joindre au conseil d'administration.

« L'objectif est de valoriser la puissance du réseau d'Anges Québec. Grâce à mon bagage professionnel dans un grand cabinet d'avocat et dans le monde des investissements, je comprends la réalité des deux côtés de la médaille. Je veux faire profiter de mon savoir-faire pour permettre une bonne communication entre les parties, rendre le tout fluide et permettre un bon arrimage » a souligné Philip Hazeltine, président-directeur général chez Neolegal Inc. (Neolegal)

La méthode et l'efficacité selon Kathleen Ngassam

Forte d'un baccalauréat en génie chimique, d'un DESS en gestion de projets et d'un MBA, Kathleen a évolué chez de grands joueurs du secteur pharmaceutique, tels que Abbott et Pfizer.

Ne redoutant pas les défis, elle accepte dès 2011 un poste de gestionnaire de projet chez Solumet, une PME spécialisée dans le recyclage de métaux divers. Cherchant à combiner la pratique commerciale active avec des connaissances académiques, elle termine actuellement un programme de doctorat en administration des affaires.

Membre d'Anges Québec depuis 2016, Kathleen est heureuse de cette opportunité de contribuer au conseil d'administration d'Anges Québec.

Citation

« Anges Québec est choyé par la qualité des candidatures auxquelles il a accès. Comme il est important pour Anges Québec de développer des synergies et aller chercher le meilleur de chacun des administrateurs au conseil, leur expertise et leur générosité seront assurément un atout. Je les remercie de faire équipe avec nous » a ajouté Ginette Mailhot, présidente du conseil d'administration d'Anges Québec.

À propos d'Anges Québec

Fondé en 2008, Anges Québec est un réseau de plus de 250 anges investisseurs qui ont pour mission d'investir et de s'investir dans des entreprises québécoises innovantes. Les membres du réseau d'Anges Québec ont, à ce jour, investi plus de 100 M$ dans l'économie québécoise, totalisant plus de 265 investissements dans plus de 137 entreprises innovantes. Grâce à son centre de développement professionnel, Anges Québec soutient ses membres dans l'acquisition constante de nouvelles connaissances et compétences inhérentes à l'investissement.

