Entreposage Montréal obtient 185 millions de dollars en facilité de crédit renouvelable, renforçant sa structure de capital et favorisant sa croissance

MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - ENTREPOSAGE MONTRÉAL MINI-STORAGE (« Entreposage Montréal », ou la « société ») annonce qu'elle a réussi à obtenir une facilité de crédit renouvelable multitranches (« facilité consortiale ») en partenariat avec un consortium de souscripteurs dirigé par la Banque de Nouvelle-Écosse inc. (« Banque Scotia »), à titre de mandataire, et qui comprend la Banque HSBC inc. et la Banque Canadienne de l'Ouest inc. La facilité consortiale totalise 150 millions de dollars, répartis en plusieurs tranches, dont un crédit est affecté au refinancement des hypothèques existantes, un autre est réservé aux occasions de croissance et d'acquisition futures, et un troisième crédit renouvelable est désigné aux affaires générales de l'entreprise.

Bureau chef d'Entreposage Montreal Mini-Storage (Groupe CNW/Montreal Mini-Storage)

Parallèlement à cette transaction, la société obtient un financement distinct garanti de 35 millions de dollars de Roynat Capital (« Roynat »), partenaire affilié à la Banque Scotia. Le facilité de crédit renouvelable de Roynat servira à stabiliser les propriétés et à financer les dépenses en immobilisations de construction.

La somme globale de ce financement totalise 185 millions de dollars sur une durée de quatre ans, le tout assorti d'un moratoire de deux sur le capital et de la disponibilité d'une facilité de crédit supplémentaire. Igor Bernadski, directeur financier de la société, a déclaré : « Le succès de cet accord de financement est le reflet de notre relation à long terme avec les institutions financières. Les deux facilités qui fonctionnent en tandem sont très importantes dans notre cheminement vers l'atteinte de nos objectifs stratégiques et dans l'amélioration de notre structure du capital. La conclusion de cette transaction dans l'environnement actuel plus restreint du marché des capitaux témoigne du solide rendement et de la résilience dont a fait preuve le secteur de l'entreposage en libre-service ». Simon Berman, PDG de la société, a ajouté : « Cette réussite est un témoignage retentissant de confiance dans notre stratégie et dans notre formidable équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes en mesure de saisir rapidement de nouvelles opportunités pour développer notre portefeuille et moderniser nos installations. Nous sommes incroyablement reconnaissants à nos conseillers et à la Banque Scotia, qui partagent notre conviction que ce n'est que le tout début de l'histoire de la croissance de MMS. »

Dans le cadre du processus de financement, Entreposage Montréal a reçu l'aide de Fasken Martineau DuMoulin LLP, de Blakes, Cassels and Graydon LLP et de Dentons LLP à titre de conseillers juridiques, et d'Alvarez and Marsal Canada Securities (ULC) à titre de conseiller financier.

Au sujet d'Entreposage Montréal Mini-Storage inc. :

Depuis 2004, Entreposage Montréal Mini-Storage est fier de fournir de l'espace pour vos affaires. La société possède et exploite plus de 10 000 unités d'entreposage libre-service dans plus de vingt succursales bien situées au Québec. Entreposage Montréal Mini-Storage est la plus grande marque d'entreposage libre-service de la province, à laquelle font confiance plus de 60 000 clients satisfaits. Entreposage Montréal Mini-Storage est une filiale d'Avenir, un groupe immobilier canadien axé sur le développement et la gestion de projets industriels et commerciaux à fort impact.

