Entrelacs : une exposition collective sur le cheveu afro et ses significations à la maison de la culture Claude-Léveillée

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La maison de la culture Claude-Léveillée accueillera une nouvelle exposition dès le vendredi 26 novembre prochain, et ce, jusqu'au 23 janvier 2022. Entrelacs est une exposition des artistes Amanda Préval, Bastik et Sharon Norwood, présentée sous le commissariat de Cécilia Bracmort, dans le cadre de Monde Bossale, la première édition de la biennale transnationale noire Af-Flux Biennale.

Affiche de l'exposition Entrelacs à la maison de la culture Claude-Léveillée (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

Les artistes démontrent que le cheveu afro est notamment un signe d'affirmation de soi. Les œuvres de Sharon Norwood et Amanda Préval représentent des cheveux naturels ou des extensions synthétiques. Par un jeu d'ombres et de lumières, les lignes courbes dans les œuvres expriment un besoin de reconnexion avec une histoire et un savoir ancestral qui a subsisté au fil des siècles. Ces créations possèdent un fort pouvoir évocateur de la solide relation qu'entretiennent les communautés afrodescendantes avec le cheveu afro. Dans cette même réflexion, l'artiste Bastik investit les fenêtres de la maison de la Culture Claude-Léveillée et intervient dans l'espace d'exposition avec une œuvre in situ répondant au titre de l'exposition.

« C'est avec grand plaisir que j'invite l'ensemble des résidentes et des résidents à visiter cette exposition, qui aborde de façon créative des enjeux touchant la diversité. La maison de la culture Claude-Léveillée est au cœur de notre arrondissement et permet à toute la population de profiter d'œuvres d'art de grande qualité », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Entrelacs se concentre sur le sujet du cheveu afro et les expériences des communautés noires dans leurs relations avec leurs cheveux, en lien avec une histoire d'esclavage toujours présente et pesante. Elle fait aussi référence à un processus continuel de réappropriation des identités et des histoires. On y voit un aspect social qui relie les différents membres de la communauté engageant le partage de savoir, de mémoire commune et de moments privilégiés. Les structures et les formes complexes des types de coiffures renvoient à une notion de partage et de rapport de confiance au sein de la communauté. Comme autant de liens, de fibres qui s'entrecroisent pour constituer un filet de protection face aux traumatismes passés et actuels.

La salle d'exposition sera ouverte selon l'horaire habituel et dans le respect des normes sanitaires en vigueur. L'entrée est gratuite et aucune réservation n'est nécessaire. Découvrez la programmation culturelle sur le site montreal.ca/vsp.

Coordonnées de la maison de la culture Claude-Léveillée

911, rue Jean-Talon Est (métro Jean-Talon)

514 872-6131

Heures d'ouverture

Mercredi au vendredi : de 12 h à 19 h

Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h

Lundi et mardi : fermé

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]