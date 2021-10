EntreChefs PME, le nouveau Groupement des chefs d'entreprise

DRUMMONDVILLE, QC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupement des chefs d'entreprise, réseau d'entrepreneur∙e∙s incontournable au Québec, dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité de marque et devient EntreChefs PME. L'organisation, à l'avant-garde de l'entrepreneuriat québécois depuis 1974, est une référence dans l'appui aux entrepreneur∙e∙s-chef∙fe∙s qui y exposent librement leurs enjeux, leurs aspirations et s'enrichissent mutuellement du vécu de leurs pairs. L'OBNL compte 2 000 membres à travers la province, au Nouveau-Brunswick et dans ses antennes en Europe francophone.

Se surpasser. Collectivement.

L'identité EntreChefs PME met en lumière le rôle fondateur des entrepreneur∙e∙s dans l'organisation dont le développement a toujours été pensé par et pour les chef∙fe∙s de PME.

« Nous changeons simultanément de nom, d'identité visuelle et de site web, mais EntreChefs PME ne déroge pas de sa mission », explique Diane Arseneau, directrice générale, « soit celle d'offrir une communauté d'entraide vibrante et productive, l'étincelle pour passer à l'action et tendre vers son plein potentiel de leader, dans une formule collaborative, le club.

Un réseau en expansion…

« Nous souhaitons lancer un message fort aux entrepreneur∙e∙s et en particulier aux leaders issus de la diversité, jeunes, autochtones, femmes, et tellement plus, qui ont besoin de cette connexion », poursuit Diane Arseneau. « Nous voulons vous en offrir plus et, ensemble, nous irons plus loin. EntreChefs PME a une influence incontestable dans l'écosystème qui propulse les entrepreneur∙e∙s du Québec depuis 47 ans. Ensemble, ils et elles prennent tout simplement de meilleures décisions. Tout se passe entre chef∙fe∙s. Nous avions besoin d'une image qui en témoigne. »

…d'impact sociétal

Cadleen Désir, présidente du conseil d'EntreChefs PME renchérit « L'impact positif de notre réseau se ressent partout au Québec. EntreChefs PME c'est l'espace de confiance où parler affaires et de nos affaires, sans jugement, sans faux-fuyants. Les entrepreneur∙e∙s sont des créateur∙trice∙s de richesse. En prendre soin, leur faire bénéficier de l'intelligence collective d'un club fait une différence dans l'ensemble de la société. Entre chef∙fe∙s, nous nous surpassons, collectivement. »

EntreChefs PME est fier de vous présenter sa nouvelle identité dans une vidéo disponible ici.

À propos d'EntreChefs PME

EntreChefs PME est le premier réseau francophone dédié au partage d'expérience pour les entrepreneur∙e∙s-chef∙e∙s dans une formule club, collaborative, où ils et elles peuvent s'enrichir mutuellement du vécu de leurs pairs. Grâce au club d'entrepreneur∙e∙s, nos chef∙fe∙s de PME prennent tout simplement de meilleures décisions. L'organisme compte 2 000 membres à travers 235 clubs au Québec et dans ses antennes en Belgique, en Suisse, en France et au Nouveau-Brunswick. EntreChefs PME donne l'étincelle pour passer à l'action, pour se surpasser. Collectivement.

Nouveau site web : entrechefspme.com

