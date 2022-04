EntreChefs PME inaugure un parcours sur la croissance d'impact exclusif aux chef∙fe∙s d'entreprise

Les perspectives de croissance du PIB au Québec sont prometteuses. En 2022, la plupart des petites et moyennes entreprises au Québec devraient retrouver leur chiffre d'affaires de 2019. En parallèle, et peut-être paradoxalement, les conséquences environnementales et sociales du modèle économique dominant depuis 70 ans sont de plus en plus tangibles et coûteuses, tant sur le plan financier qu'humain. « Nos membres se questionnent quant à la définition de la croissance en cette ère où l'écologie, la guerre, les aspirations de la main-d'œuvre et autres considérations, ajoutent de la complexité et affectent la vision qu'ils ont pour leur organisation. Nous sommes passés au-delà de faire des affaires comme à l'habitude. C'est avec plaisir que nous nous impliquons pour les supporter dans leur quête d'une croissance qui fait du sens pour elles et eux, leurs employé.e.s et leur communauté. » exprime Diane Arseneau, directrice générale d'EntreChefs PME.

Le parcours CroiSens vise à permettre aux entrepreneur∙e∙s de réfléchir en profondeur à l'évolution de leur entreprise vers une création de valeur positive et pérenne. Pendant 10 semaines, chaque participant∙e sera accompagné∙e dans des ateliers sur-mesure par des expert∙e∙s et des chef∙fe∙s de PME, qui partageront leur vécu et leurs bonnes pratiques.

« Ces dirigeant∙e∙s d'entreprise remettront collectivement en question leur vision et leurs stratégies futures. En s'entraidant et en s'inspirant les un∙e∙s des autres, ils et elles feront émerger des réponses pragmatiques qui correspondront à leur réalité. » ajoute Nathalie Tuboeuf, accompagnatrice de groupe d'entrepreneur∙e∙s chez EntreChefs PME. « Notre objectif est qu'à l'issue de ce parcours, les participant∙e∙s aient une vision claire de leur croissance et se sentent outillé∙e∙s pour amorcer la mise en œuvre d'actions concrètes pour créer de la valeur tout en ayant un impact économique, environnemental et sociétal positif. »

« S'il y a une chose que la pandémie nous a apprise, c'est qu'il est possible et positif de se redéfinir comme entreprise. Aujourd'hui plus que jamais, les entrepreneurs doivent concilier croissance économique et développement durable. Je crois donc fermement en la mission du réseau EntreChefs PME, qui mise sur l'entraide et l'accompagnement pour faire croître, de façon responsable, les PME du Québec », a conclu la ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours.

*Ce parcours s'adresse aux membres d'EntreChefs PME, à raison de 10 rencontres hebdomadaires du 1er avril au 17 juin 2022.

À propos d'EntreChefs PME

EntreChefs PME, le nouveau Groupement des chefs d'entreprise, est le premier réseau francophone dédié au partage d'expérience pour les entrepreneur∙e∙s-chef∙fe∙s dans une formule collaborative, le club, où ils et elles peuvent s'enrichir mutuellement du vécu de leurs pairs. Grâce au club d'entrepreneur∙e∙s, nos chef∙fe∙s de PME prennent tout simplement de meilleures décisions. Le réseau compte 2 000 membres à travers 235 clubs au Québec et dans ses antennes en Belgique, en Suisse, en France et au Nouveau-Brunswick. EntreChefs PME donne l'étincelle pour passer à l'action, pour se surpasser. Collectivement. entrechefspme.com

