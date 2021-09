Entre Saint-Alexis et Saint-Paul - Élargissement de la route 158 : votre gouvernement en action

SAINT-JÉRÔME, QC, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, sont heureux d'annoncer que le projet de sécurisation de la route 158, entre Saint-Alexis et Saint-Paul, franchit une nouvelle étape. Un appel d'offres de services professionnels, comprenant la réalisation de l'avant-projet, la préparation des plans et devis, ainsi que les services d'accompagnement pour l'élargissement de la route 158 sera prochainement lancé.

Le lancement de cet appel d'offres fait suite à l'annonce par le gouvernement, le 28 mai dernier, du plan d'intervention de la route 158. Le projet d'élargissement consiste à transformer cette route nationale, présentement à deux voies contiguës, en route à quatre voies divisées par un séparateur physique médian sur une distance de 15,5 kilomètres. Le projet intégrera également une piste multifonctionnelle pouvant servir aux véhicules hors route ainsi qu'aux cyclistes.

Citations :

« La route 158 est un dossier prioritaire dans Lanaudière, et votre gouvernement est engagé à s'attaquer aux problèmes de sécurité et de fluidité de cette route importante. Ainsi, les automobilistes pourront bénéficier d'une amélioration de la sécurité et de la fluidité sur ce tronçon routier auquel seront ajoutées deux voies, ce qui répond aux besoins actuels et futurs des usagers et du transport actif. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En mai dernier, l'annonce des quatre interventions sur la route 158 a réjoui et rassuré les partenaires et les nombreux usagers qui empruntent cette route quotidiennement. Je suis fière de pouvoir me joindre au ministre des Transports pour souligner, à peine quelques mois plus tard, le lancement de cet appel d'offres pour un des projets qui aura un effet concret sur les déplacements des citoyennes et des citoyens de Lanaudière. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier

Faits saillants :

Le plan d'intervention de la route 158 est composé de quatre projets planifiés selon leur calendrier respectif qui seront réalisés indépendamment les uns des autres :

158 est composé de quatre projets planifiés selon leur calendrier respectif qui seront réalisés indépendamment les uns des autres : la construction, dès 2022, d'une bretelle d'accès au chemin Archambault, dans le secteur sud, à Crabtree ;

; l'élargissement de la route 158 à quatre voies, avec séparateur physique, de Saint-Alexis à Saint-Paul , sur une distance de 15,5 kilomètres;

, sur une distance de 15,5 kilomètres; le réaménagement de la route 158 à quatre voies entre la route 343 et la rue Saint-Pierre , à Joliette , sur une distance de 2 kilomètres;

, à , sur une distance de 2 kilomètres; la construction d'un échangeur à l'intersection des routes 158 et 343, à Saint-Paul .

. Cette façon de faire assure que les bénéfices en matière de sécurité et de fluidité se concrétiseront au fur et à mesure de l'avancement des projets.

L'élargissement de la route 158 avec l'ajout d'un séparateur médian a pour objectif de diminuer les collisions graves et mortelles ainsi que les collisions frontales. De plus, ce projet permettra d'augmenter les possibilités de dépassements sécuritaires et la capacité de débit de circulation.

158 avec l'ajout d'un séparateur médian a pour objectif de diminuer les collisions graves et mortelles ainsi que les collisions frontales. De plus, ce projet permettra d'augmenter les possibilités de dépassements sécuritaires et la capacité de débit de circulation. Environ 15 000 véhicules en moyenne circulent quotidiennement sur la route 158, entre Saint-Esprit et Joliette , dont 10 % de camions.

et , dont 10 % de camions. Ce projet est inscrit dans la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, adoptée en décembre 2020.

