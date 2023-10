KÉ'BEC/QUÉBEC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Plus de 15 député·e·s et 4 ministères sont interpellé·e·s aujourd'hui à l'Assemblée nationale par une délégation d'organismes communautaires, dans le cadre de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome (#SNACA). Les représentant·e·s du milieu portent un message commun: rien ne va plus dans les organismes communautaires, on a besoin de plus et de mieux!

« Les organismes communautaires contribuent à faire avancer les droits et répondent aux besoins des gens, peu importe leur niveau d'éducation ou de revenu. Des problématiques en lien avec la santé mentale, l'endettement, la consommation, la périnatalité, à titre d'exemple, ça touche tout le monde -- et tout le monde, tôt ou tard, peut avoir besoin d'aide. Les organismes sont là pour ça. Il faut que le gouvernement leur donne les moyens de jouer leur rôle », déclare Hugo Valiquette, président du Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA).

Une lettre ouverte cosignée par 615 organismes du milieu a été diffusée lundi dans La Presse : une mobilisation impressionnante qui marque l'urgence de cet appel à l'action adressé au gouvernement du Québec.

« Le temps presse. L'épuisement des travailleuses et travailleurs est rampant, leurs conditions s'enlisent de plus en plus face à la montée des prix et de l'inflation, et la crise du logement a un effet réel sur leur capacité de trouver des locaux abordables, mettant des organismes en péril de fermeture » insiste, quant à elle, Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA.

Si les organismes ont connu des gains dans les dernières années, notamment avec le dépôt du Plan d'action en matière d'action communautaire (PAGAC) en 2022, les enveloppes budgétaires demeurent nettement insuffisantes car les besoins de la population ont explosé depuis la pandémie. Le gouvernement tarde à s'adapter à l'augmentation des besoins, n'accorde pas d'indexation des subventions à tous les organismes et laisse pour compte plusieurs secteurs essentiels.

Le RQ-ACA réitère que l'action communautaire autonome (ACA) constitue une contribution essentielle au développement social et économique du Québec et le gouvernement doit en faire plus pour renforcer ce maillon du filet social en injectant des sommes additionnelles dans la mission de tous les organismes et en leur accordant une indexation adéquate.

Faits saillants :

Selon l'estimation de l'Observatoire de l'ACA en 2022, ce sont 77% des organismes communautaires qui affirment avoir besoin de financement supplémentaire pour réaliser leur mission. En moyenne, ce besoin de financement supplémentaire s'élève à 132 835 $ par organisme (médiane 85 000 $).

Un sondage réalisé par l'Observateur en 2020 fait état d'un Québécois·e sur 4 ayant déjà bénéficié des services d'un organisme communautaire pour lui-même ou un proche, plus d'un tiers de la population auraient déjà travaillé pour un organisme communautaire et près de deux tiers y auraient déjà agi à titre de bénévole ou militant·e.

Une étude sur l'impact économique des organismes communautaires menée en 2022 par l'AppEco démontre que, pour 100 millions $ investis dans le milieu communautaire, ce sont 183,7 millions $ qui sont injectés dans l'économie. Pour ces mêmes 100 millions $ investis, un PIB de 110 millions $ est généré et 1900 emplois sont maintenus ou créés.

