ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER - PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE, DU 13 AU 16 OCTOBRE

Travaux annulés : la fermeture complète de la R-136 EST, entre l'échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie, annoncée et prévue pour toute la fin de semaine, est reportée à une date ultérieure.

Travaux annulés : la fermeture complète de la R-136 EST, entre l'échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie, annoncée et prévue pour toute la fin de semaine, est reportée à une date ultérieure.

AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

À Sainte-Anne-de-Bellevue , fermeture complète de l'A-40 en direction ouest, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante

Détour : via la voie de desserte.

Fermeture par défaut : l'entrée du chemin Sainte-Marie (sous le pont d'étagement de la rue des Pins).

Rappel : fermeture complète de la rue des Pins, entre la rue Poultry Cottages et le chemin Sainte-Marie, jusqu'au mois de novembre.

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur la voie de desserte de l'A-40 ouest entre l'entrée de l'autoroute (sortie 41) et la fin de la desserte

Fermetures par défaut :

Sur l'autoroute, la sortie 44 ( boulevard Morgan ). Détour via sortie 41. Les entrées des boulevards Morgan et des Anciens-Combattants nord pour la voie de desserte.



PONT HONORÉ- MERCIER

De samedi 4 h à lundi 5 h

Fermeture complète du pont en direction de Kahnawake (R-138 ouest, pont amont) et circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal - une voie par direction

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Airlie pour la R-138 ouest. Détour via avenue Lafleur et rue Clément.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest (vers 1re Avenue et aéroport)

Détour : via la bretelle pour A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon) et demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Risque de congestion dans l'axe du pont Mercier et de l'échangeur Saint-Pierre. Prévoyez vos déplacements.

CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE OUEST

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ), fermeture complète de la voie de desserte de l'A-40 ouest entre la rue Deslauriers et le boulevard Montpellier

Détour : via les boulevards Lebeau, de la Côte-Vertu et Cavendish, chemin de la Côte-de-Liesse Est, chemin de Dunkirk et chemin de la Côte-de-Liesse Ouest.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

PONT LAVIOLETTE (A-55)

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une seule voie par direction

Note : les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40.

À PRÉVOIR

Avenue De Lorimier

À Montréal (arr. Ville-Marie ), circulation à contresens sur l'avenue De Lorimier entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine , samedi et dimanche de 7 h à 17 h.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Rue Bridge

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture complète de la rue Bridge entre les rues Wellington et Saint-Patrick, de vendredi 21 h à lundi 5 h.

Travaux : projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

Boulevard Gaétan-Laberge

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), circulation à contresens sur le boulevard Gaétan-Laberge entre la rue Marc-Cantin et l'autoroute 15, du 16 octobre au 3 novembre.

Travaux : projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

Réseau express métropolitain

Dès le 15 octobre, début des travaux sur les rails entre les stations Panama et Gare Centrale. Le service sera interrompu du dimanche au jeudi, de 22 h à la fermeture du réseau le lendemain. Des navettes seront déployées pour permettre aux usagers d'effectuer le trajet entre les stations Panama et Gare Centrale. Tous les détails sur le site web du REM.

Travaux requis pour réduire l'impact sonore du REM, sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

Événement spécial : la Grande marche - défi Pierre Lavoie

À Montréal, dimanche 15 octobre, des entraves sont à prévoir sur le réseau municipal en lien avec la Grande marche, notamment sur l'avenue du Parc et la rue Saint-Urbain . Départ et arrivée, Place des festivals, sur la rue Jeanne-Mance.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

