Entraves majeures de nuit à venir sur l'autoroute 20 à Lévis

LÉVIS, QC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux sur les services publics occasionneront des fermetures de nuit de l'autoroute 20, entre la sortie no 311, de la route 116 (route des Rivières), et la sortie no 305, de la route 171 (route Lagueux), dans une direction à la fois, entre le 23 et le 27 octobre prochains.

Gestion de la circulation

Les 23 et 24 octobre

Entre 22 h et 5 h le lendemain matin : Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction est. Le détour s'effectuera par la route 116, le chemin Olivier et la route 171, à Saint-Nicolas .



Les 25 et 26 octobre

Entre 22 h et 5 h le lendemain matin : Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction ouest. Le détour s'effectuera par la route 171, le chemin Olivier et la route 116, à Saint-Nicolas .



La date et la durée des travaux et des entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724