Entrave au travail d'enquête de l'OPC - Avances d'argent rapides plaide coupable

QUÉBEC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Avances d'argent rapides (9282-0364 Québec inc.) et son président, M. Alexandre Ben-Hassen, ont plaidé coupables, le 9 novembre 2021, à une accusation portée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. L'entreprise devra payer une amende de 2 500 $ et son président, de 1 046 $.

L'Office leur reprochait d'avoir entravé le travail de l'une de ses enquêteuses, en juillet 2019 à Belœil, en refusant de lui fournir les renseignements et de lui remettre les documents qu'elle avait le droit d'obtenir dans l'exécution de ses fonctions.

Au moment de l'infraction, Avances d'argent rapides était située au 220, rue William, à McMasterville.

En octobre 2020, le permis de prêteur d'argent de ce commerçant a été annulé par la présidente déléguée de l'Office.

Le pouvoir d'enquête de l'Office

En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, il est interdit à une entreprise ou à un individu d'entraver, de quelque façon que ce soit, l'action du président de l'Office ou d'une personne autorisée par celui-ci, dans l'exercice de ses fonctions. Il est également interdit de le tromper par réticence ou fausse déclaration, ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu d'une loi ou d'un règlement dont l'Office doit surveiller l'application. Le contrevenant s'expose à des amendes de 600 $ à 15 000 $ dans le cas d'un individu, et de 2 000 $ à 100 000 $ pour une personne morale.

