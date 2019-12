Enterprise Holdings et Discount Location d'autos et camions annoncent un accord

ST-LOUIS, Missouri et TORONTO, 5 decembre 2019 /CNW/ - Enterprise Holdings, société mère des entreprises Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo Rent A Car, se joint à Discount Location d'autos et camions Ltée pour annoncer la signature d'un accord selon lequel la filiale canadienne d'Enterprise Holdings acquerra Discount Location d'autos et camions , une importante société canadienne de location de voitures et de camions présente partout au Canada. L'acquisition touche toutes les succursales appartenant à la société ainsi que les entreprises de location à court terme titulaires d'un permis au Québec. Ce regroupement réunira les forces complémentaires de deux entreprises familiales et privées reconnues pour leur service à la clientèle hors pair.

En regroupant les réseaux complémentaires et les offres de service, ainsi que le personnel talentueux et le savoir-faire des deux entreprises, la nouvelle entité pourra offrir une plus grande gamme de services à de nouveaux emplacements et améliorer ses services de mobilité.

« Grâce au regroupement du parc automobile existant et des centres de location d'Enterprise dans les aéroports avec le réseau régional de Discount et ses ancrages au Canada, nous pourrons proposer à notre clientèle canadienne un plus grand choix d'options et de services », explique Steven Tudela, vice-président principal des opérations canadiennes à Enterprise Holdings.

« En ayant accès à un plus grand parc de voitures et de camions de toutes les tailles et à un plus grand portefeuille de services, de la location de voitures dans les aéroports à la location de voitures à des fins récréatives et de camions de déménagement, l'entreprise fusionnée pourra mieux répondre aux besoins uniques des clients en matière de mobilité et offrir un service à la clientèle exceptionnel », affirme Tudela.

Ajouter de la valeur au secteur des transports et de la mobilité au Canada

Enterprise Holdings exploite plus de 600 sites dans les aéroports et ailleurs au Canada par l'entremise d'un réseau de filiales régionales indépendantes. L'entité issue du regroupement avec Discount, qui possède plus de 300 succursales au Canada, mettra à la disposition de ses clients un parc plus vaste et plus accessible partout au pays.

« Nous avons très hâte d'entamer ce nouveau chapitre pour Discount. Nos clients auront accès à un plus grand éventail de services, notamment la location de voitures dans les aéroports et le réseau international d'Enterprise, alors que les clients canadiens d'Enterprise auront, eux aussi, accès à un parc automobile plus vaste et diversifié de voitures et de camions de location, affirme Jay Singer, président et chef de la direction, Discount Location d'autos et camions. L'entité regroupée offrira à ses employés plus de possibilités d'avancement de carrière. Depuis 40 ans, nous faisons passer la clientèle et les employés en premier. L'adhésion d'Enterprise à ces mêmes valeurs est l'une des principales raisons pour lesquelles nous croyons que ce partenariat fonctionne bien et est une bonne chose pour nos employés, nos clients et nos partenaires. »

L'acquisition est assujettie au respect de conditions de clôture. Les deux entreprises poursuivront leurs activités habituelles de façon indépendante jusqu'à la conclusion de l'accord.

« Les valeurs et un sentiment collectif d'appartenance jouent un rôle clé dans la décision de réunir deux entreprises privées établies depuis plusieurs générations. Ces importants facteurs, et la création d'une valeur à long terme pour les clients et les employés, sont au sommet des préoccupations », avance Tudela.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ont agi à titre de conseillers juridiques d'Enterprise.

KPMG Corporate Finance Inc. a agi à titre de conseiller financier et Stikeman Elliott LLP et Kaufman LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de Discount.

Enterprise Holdings

Enterprise Holdings exploite ses marques dans plus de 10 000 succursales entièrement dotées en personnel situées dans les aéroports et les villes par le biais d'un réseau international de filiales et de franchises régionales indépendantes. Enterprise Holdings offre un service impeccable à ses clients canadiens depuis 1993. Ensemble, Enterprise Holdings et sa filiale Enterprise Fleet Management ont généré un chiffre d'affaires de 25,9 milliards de dollars et possédaient plus de 2 millions de véhicules dans le monde entier à l'exercice 2019. Les filiales régionales d'Enterprise Holdings et Enterprise Fleet Management emploient plus de 100 000 personnes sur toute la planète. Enterprise Holdings figure au classement des plus grandes sociétés privées américaines. Par ailleurs, si c'était une société ouverte, Enterprise Holdings figurerait au classement Fortune 500 qui regroupe les 500 plus importantes sociétés publiques des États-Unis.

Discount Location d'autos et camions

Créée en 1980 et établie à Toronto, Discount Location d'autos et camions est une marque reconnue nationalement qui exploite des centres de location dans les aéroports et dans les villes au Canada. Propriétaire de plus de 300 succursales situées à 15 minutes de 90 % de la population canadienne, Discount Location d'autos et camions est connue pour louer des voitures et des camions de toutes les marques et de tous les modèles, des voitures de classe économique aux voitures de luxe, et des fourgonnettes aux camions de cinq tonnes. Son engagement à offrir un service à la clientèle hors pair est inégalé dans le secteur de la location au Canada. Discount Location d'autos et camions est fière d'avoir instauré le service gratuit de cueillette et de raccompagnement de la clientèle. En 2010, Discount Location d'autos et camions figurait sur la liste des 10 cultures d'entreprise les plus admirées au Canada; elle a été lauréate du prix Platine en 2011 et 2012 et a été élue encore une fois en 2013 l'une des 10 cultures d'entreprise les plus admirées au Canada. Discount Location d'autos et camions a également remporté le prix Consumer's Choice Award dans la catégorie « excellence en affaires » 14 années d'affilée.

