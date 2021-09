Ententes de principe entre le gouvernement du Québec et la section des associations démocratiques des ressources à l'enfance du Québec ainsi que celle des associations démocratiques des ressources à l'adulte du Québec

QUÉBEC, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants, Marguerite Blais, se réjouissent de la conclusion d'ententes de principe avec la section des associations démocratiques des ressources à l'enfance du Québec (ADREQ-CSD) et de celle des associations démocratiques des ressources à l'adulte du Québec (ADRAQ-CSD) de la Centrale des syndicats démocratiques.

Ces ententes de principe visent le renouvellement des ententes collectives respectives des deux sections, qui portent sur le financement et les conditions de prestation de services de ressources intermédiaires et de type familial destinées aux enfants ou aux adultes, selon les associations concernées.

Citations :

« Je tiens à souligner les efforts réalisés par les équipes de négociation, au cours des dernières semaines, dans le but d'en arriver à conclure ces ententes. Celles-ci démontrent que le gouvernement du Québec est à l'écoute des préoccupations des ressources comme prestataires de services, en leur offrant de meilleures conditions d'exercice afin que les usagères et usagers du réseau de la santé et des services sociaux soient à même de recevoir une grande qualité de soins à travers le Québec. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale

et présidente du Conseil du trésor

« Je me réjouis de ces ententes de principe, qui reconnaissent l'importance des services fournis par les ressources intermédiaires et de type familial au Québec, et ce, tant par le passé que pour le futur. Les équipes œuvrant dans ces milieux accomplissent au quotidien un travail très important, et nous en sommes très reconnaissants. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le 2 septembre 2021, les instances de l'ADREQ-CSD et de l'ADRAQ-CSD ont respectivement approuvé l'entente de principe qui les visait. Cependant, le contenu de ces ententes doit demeurer confidentiel jusqu'à ce que ces dernières soient entérinées par les membres des associations.

Rappelons que l'ADREQ-CSD représente 2 609 ressources destinées aux enfants et aux adolescentes et adolescents, et l'ADRAQ-CSD, 1 028 ressources pour les adultes. Ensemble, ces groupes accueillent un nombre important d'usagères et usagers du réseau de la santé et des services sociaux, soit 8 683 à travers le Québec.

