Ententes de développement culturel - Québec octroie 403 436 $ pour soutenir des initiatives culturelles à Terrebonne

TERREBONNE, QC, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, confirme une aide financière de 403 436 $ à la Ville de Terrebonne dans le cadre d'une nouvelle entente de développement culturel d'une durée de 3 ans. Elle en a fait l'annonce aujourd'hui en présence du député de Terrebonne et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que du maire de Terrebonne, M. Marc-André Plante. Grâce aux sommes accordées dans le cadre de ce partenariat entre le gouvernement du Québec et la Ville de Terrebonne, cette nouvelle entente atteint ainsi 806 872 $.

Le gouvernement du Québec annonce cette année un nombre record de 184 ententes totalisant 22 M$ avec des municipalités et des MRC autres que Québec et Montréal. Ces ententes participent concrètement à l'enrichissement et à la vitalité culturelle des régions. Elles s'adaptent aux besoins cernés par les villes et les MRC et font en sorte que les citoyens aient accès à des œuvres et à des activités culturelles en phase avec leur réalité.

Cette aide financière du gouvernement du Québec s'ajoute aux mesures mises en place pour préserver l'écosystème culturel dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En soutenant la réalisation d'activités dans le respect des règles sanitaires en vigueur, ce montant assurera une reprise plus rapide des activités culturelles lorsque la situation le permettra.

« Je suis heureuse de donner un levier supplémentaire de plus de 22 M$ aux projets culturels structurants et innovants qui prennent vie dans les régions à la grandeur du Québec. L'engouement pour ces projets ne se dément pas, et le nombre record d'ententes de développement culturel cette année en est la preuve concrète. En misant sur de tels partenariats avec les municipalités et les MRC, notre gouvernement maintient le cap sur son objectif de rendre accessible à tous les Québécois cette culture qui nous distingue et qui nous rend si fiers! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le renouvellement de l'entente avec la Ville de Terrebonne offre un tremplin exceptionnel à la culture locale. Avec ces nouvelles sommes, une foule de projets intéressants verront le jour pour bonifier l'offre culturelle destinée aux citoyennes et aux citoyens, en prêtant une attention particulière à nos aînés et au patrimoine culturel. Il ne fait aucun doute que cela sera bénéfique pour la relance du milieu culturel et génèrera des retombées positives dans la circonscription. »

Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Nous sommes très heureux et reconnaissants de cette aide financière octroyée dans le cadre de l'entente de développement culturel. Nous souhaitons que l'ensemble de la population puisse accéder à diverses formes de pratique artistique et culturelle. La culture est d'ailleurs le fondement de toute communauté. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront donc à Terrebonne de faire rayonner son caractère culturel et patrimonial riche, unique et varié. Ils permettront de soutenir et de valoriser les initiatives artistiques locales et d'utiliser la culture comme moteur de développement social, économique et touristique. Cette annonce démontre l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement de projets représentant une richesse pour notre collectivité. »

Marc-André Plante, maire de Terrebonne

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec annonce 184 ententes de développement culturel, dont 16 nouvelles, avec des municipalités et MRC autres que Québec et Montréal pour les 3 prochaines années.

Il s'agit du nombre le plus élevé d'ententes atteint depuis l'existence du programme Aide aux initiatives de partenariat.

Les sommes octroyées dans le cadre d'une entente de développement culturel sont appariées par les municipalités et les MRC (majoritairement 50 % - 50 %).

