Ententes de développement culturel - 1 120 150 $ pour soutenir des initiatives culturelles de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, confirme, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une aide financière de 1 120 150 $ à 12 municipalités et MRC de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, dans le cadre d'ententes de développement culturel qui seront d'une durée de 3 ans.

Le gouvernement du Québec annonce cette année un nombre record de 184 ententes totalisant 22 M$ avec des municipalités et des MRC autres que Québec et Montréal. Ces ententes participent concrètement à l'enrichissement et à la vitalité culturelle des régions. Elles s'adaptent aux besoins cernés par les villes et les MRC et font en sorte que les citoyens aient accès à des œuvres et à des activités culturelles en phase avec leur réalité.

Cette aide financière du gouvernement du Québec s'ajoute aux mesures mises en place pour préserver l'écosystème culturel dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En soutenant la réalisation d'activités dans le respect des règles sanitaires en vigueur, ce montant assurera une reprise plus rapide des activités culturelles lorsque la situation le permettra.

Citations :

« Je suis heureuse de donner un levier supplémentaire de plus de 22 M$ aux projets culturels structurants et innovants qui prennent vie dans les régions à la grandeur du Québec. L'engouement pour ces projets ne se dément pas, et le nombre record d'ententes de développement culturel cette année en est la preuve concrète. En misant sur de tels partenariats avec les municipalités et les MRC, notre gouvernement maintient le cap sur son objectif de rendre accessible à tous les Québécois cette culture qui nous distingue et qui nous rend si fiers! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le développement culturel permet à toutes les régions du Québec d'être dynamiques et attractives. Cette aide financière démontre l'engagement du gouvernement à assurer la vitalité économique du milieu tout en offrant de nouvelles opportunités aux initiatives régionales. Je suis persuadée que plusieurs seront charmés par le talent et la créativité de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec annonce 184 ententes de développement culturel, dont 16 nouvelles, avec des municipalités et MRC autres que Québec et Montréal pour les 3 prochaines années.

Il s'agit du nombre le plus élevé d'ententes atteint depuis l'existence du programme Aide aux initiatives de partenariat.

Les sommes octroyées dans le cadre d'une entente de développement culturel sont appariées par les municipalités et les MRC (majoritairement 50 % - 50 %).

