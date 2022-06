BERNE, SUISSE, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - La sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, madame Sylvie Barcelo, a signé aujourd'hui au nom de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, l'Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec la Secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, madame Martina Hirayama, représentée par monsieur Rémy Hübschi.

Du 13 au 17 juin 2022, une délégation du Québec est présente en Suisse afin de participer à la signature de la seconde entente du Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Ce déplacement est également l'occasion de visiter différents établissements d'enseignement, laboratoires, et ateliers en lien avec les professions visées afin de renforcer la collaboration du Québec avec la Suisse dans ce domaine.

L'Entente entre le gouvernement du Québec et la Confédération Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est la première conclue par le Québec depuis 2008.

Cinq ordres professionnels du Québec participent à cette mission afin de, notamment, signer les arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles (ARM) qu'ils ont négocié au courant des derniers mois. Les ARM permettront aux candidats de connaître les modalités liées à la reconnaissance de leur profession au Québec et en Suisse avant même de débuter leur formation.

Ainsi, l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, l'Ordre des sage-femmes du Québec, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, l'Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec et l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec marquent le début de cette nouvelle collaboration en matière de mobilité professionnelle entre le Québec et la Suisse.

Des nouveaux ARM pourront être conclus au fil du temps, en fonction de l'intérêt des parties, permettant ainsi d'étendre à d'autres professions la reconnaissance des qualifications professionnelles entre la Suisse et le Québec.

Citations :

« Le Québec et la Suisse disposent d'un réseau d'établissements d'enseignement supérieur de classe mondiale et des professionnels hautement qualifiés, nous élargissons donc le bassin de travailleurs potentiels dont les qualifications professionnelles rencontrent largement les normes québécoises. C'est une excellente nouvelle pour l'économie québécoise ! »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Face à une pénurie de main-d'œuvre affectant plusieurs secteurs d'emploi au Québec, cette entente permettra au Québec d'accueillir plus facilement des professionnels dans des secteurs stratégiques.

Faits saillants :

Le représentant en matière de mobilité internationale et reconnaissance des qualifications professionnelles, Marc-André Beaulieu et le représentant Suisse du Secrétariat d'État à la Formation, à la Recherche et à l'Innovation, Frédéric Berthoud, ont dirigé les négociations, lancées officiellement le 26 janvier 2021.

