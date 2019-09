Entente entre la RAMQ et Shoppers Drug Mart

QUÉBEC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - En 2013, la Régie de l'assurance maladie (RAMQ) a amorcé une enquête visant le grossiste en médicaments Shoppers Drug Mart ainsi que les pharmacies faisant affaire sous la bannière Pharmaprix. Le mandat d'enquête portait sur les possibles avantages accordés ou reçus par Shoppers Drug Mart en lien avec l'achat et la vente de médicaments.

À titre de compensation des sommes lui étant réclamées, et afin d'éviter de longues démarches judiciaires, Shoppers Drug Mart a accepté de verser 20,2 M$ à la RAMQ, sans admission de responsabilité. Les détails de l'entente demeurent confidentiels, mais ceux-ci seront partagés avec le Vérificateur général du Québec.

Rappelons que la RAMQ administre et applique le régime d'assurance médicaments. Pour assurer une saine gestion de ce régime, elle met en place diverses mesures de contrôle, dont des enquêtes, des inspections et des vérifications. Ces mesures de contrôle peuvent notamment être exercées à l'égard des fabricants, grossistes, intermédiaires et pharmacies.

Les détails de l'entente étant confidentiels, la RAMQ n'émettra aucun commentaire additionnel.

